Stormloop voor tickets 15de editie filmfestival Oostende

Drie dagen voor de start van het filmfestival blijkt de belangstelling voor tickets groter dan ooit. Zo is de openingsvoorstelling volledig uitverkocht. “We werken nu al met wachtlijsten”, luidt het.

Het filmfestival start vrijdag met de sterleggingen op de Zeedijk voor master Natali Broods en regisseur Dominique Deruddere die dezelfde avond ook met zijn film ‘The Chapel’ het festival mag openen. “De opbouw is volop bezig, we zetten de puntjes op de i en regelen transport voor enkele gasten die nog bevestigden”, zegt artistiek directeur Peter Craeymeersch.

Meer tickets

“De respons is enorm groot. We krijgen enorm positieve reacties op het programma en dat vertaalt zich, meer dan andere jaren, in ticketverkoop. Die valt niet stil. We hebben al veel voorstellingen die uitverkocht zijn”, zegt Peter Craeymeersch. Hij ziet meerdere oorzaken : “We bestaan 15 jaar en veel mensen willen bij dat feest niet ontbreken. Het filmfestival is een vaste waarde geworden in het cultureel aanbod. Bovendien kopen veel mensen ene festivalpas waarbij ze voor één prijs alle films kunnen zien.” Ook de periode speelt mee : “Januari is het hart van het filmseizoen. Er zijn op ons festival veel films te zien die je anders niet zal kunnen zien in de zalen of een nominatie hebben voor een Oscar of Golden Globe.” (efo)