Stijn Coninx werkt aan film over Tijl Uilenspiegel

Goed nieuws voor wie geboeid is door de legende van Tijl Uilenspiegel, de schelm die in de 16de eeuw Damme en omstreken onveilig maakte: Stijn Coninx zal de legende van de vrijheidsstrijder en vlegel verfilmen. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

“De eerste gesprekken dateren al van 1987”, aldus Stijn Coninx. “Ik had net ‘Hector’ gedraaid, met Urbanus. Op een bepaald moment kwam dat ter sprake, en ik was onmiddellijk geïnteresseerd. Uiteindelijk hadden we in de jaren tachtig een ploeg samengesteld en konden we beginnen”, klinkt het.

“Mijn ervaring zei me dat het geen goed idee was om verder te werken aan die film. Het voorbereidend werk stond nog niet ver genoeg, maar we moesten wel beginnen draaien. Waarop ik dus besliste om de productie stil te leggen en de film kwijt was.”

Voorlopig zit z’n nieuwste project nog in een embryonale fase, benadrukt Coninx. “Ik begin weer van nul. Ik heb wel steun van productiehuis Eyeworks, en heb van het VAF een zogenaamde ‘impulspremie’ gekregen. Of ik al weet wie zal meedoen of wanneer de opnames beginnen? Totaal niet. Ik wil niets zeggen dat ik niet waar kan maken”, aldus nog Stijn Coninx, die in HLN ook nog laat weten dat hij de regie van de verfilming van de brand in de Innovation overneemt van Jan Verheyen.