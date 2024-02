Stef Aerts wint Ensor voor Beste Hoofdrol (film) in ‘Wil’

Stef Aerts heeft zaterdag in het Oostendse Kursaal de Ensor voor Beste Hoofdrol (film) gewonnen voor zijn rol in ‘Wil’.

‘Wil’ vertelt het aangrijpende verhaal van twee vrienden bij de Antwerpse politie in de Tweede Wereldoorlog. Aerts vertolkt de rol van de jonge agent Wilfried Wils. “Ik had dit niet verwacht. Mijn medegenomineerden waren heel bijzonder”, zei Aerts. “Ik heb voor deze rol Antwerps moeten leren. Luisteren naar oude platen van Gaston en Leo hielpen mij daarbij.”

Ook Annelore Crollet, die de rol van Yvette Metdepenningen speelde, was genomineerd in de categorie. Ook genomineerd waren Charlotte De Bruyne (‘Het Smelt’), Cathalina Geeraerts (‘Holly) en Rosa Marchant (‘Het Smelt’).

Jan Bijvoet sleepte de Ensor voor Beste Acteerprestatie in een Ondersteunende Rol in de wacht. Hij was naast Aerts te zien in ‘Wil’ als commissaris Jean. Zijn dochter kwam het beeldje in ontvangst nemen omdat Bijvoets in het buitenland zit. “Ik ben super trots op hem. Mijn papa zou graag de prijs willen opdragen aan alle andere bijrollen in de film, maar ook aan alle andere bijrollen ooit. Laat de nieuwe generatie maar aan het roer, en dan vooral de vrouwelijke. Want de mannelijke protagonisten bakken er niet veel van op het wereldtoneel.”