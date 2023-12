‘Skunk’ van Heulenaar Geert Taghon krijgt Belgische première op filmfestival van Oostende

Nadat ‘Skunk’ al in de prijzen viel op het filmfestival in het Estse Tallinn, staat de verfilmde pennenvrucht van de Heulse schrijver Geert Taghon op 27 januari voor haar Belgische vuurdoop. De vierde film van Belgische regisseur Koen Mortier is namelijk geselecteerd voor het filmfestival van Oostende. Vanaf maart 2024 is ‘Skunk’ te bekijken op het grote scherm.

‘Skunk’ is gebaseerd op het gelijknamige boek van de Heulse auteur Geert Taghon over zijn jarenlange ervaringen in de forensische jeugdpsychiatrie. De film volgt Liam (Thibaud Dooms), een verwaarloosde tienerjongen, die opgroeit in een context van drugs en geweld. Hij wordt in een gesloten instelling geplaatst waar hij troost vindt en goed begeleid wordt, maar toch zijn verleden niet kan loslaten. ‘Skunk’ werd al bekroond met de Prijs van de Jeugdjury op het Tallinn Black Nights Festival. De film kan rekenen op een absolute topcast met kleppers als Dirk Roofthooft en Natali Broods. Met een Belgische première op 27 januari staat ‘Skunk’ voor haar Belgische vuurdoop. De voltallige cast tekent alvast present. De film maakt deel uit van de ILOOK!-competitie. In die competitie gaat een internationale professionele jury op zoek naar de Beste Film, waarin het beeld op een opvallende of invloedrijke manier het verhaal tot een hoger niveau tilt.

Dag van de Jeugdzorg

Of Skunk de oppergaai afschiet in die competitie of niet. Auteur Geert Taghon en regisseur Koen Mortier lijken sowieso te zullen slagen in hun opzet. “Skunk is voor mij een verhaal dat urgent is en verteld moét worden. Als dit verhaal maar één persoon die misbruikt is, kan bekeren of de vele sociale werkers en tieners in moeilijke situaties kan steunen, dan heeft het zijn doel bereikt. Als dit verhaal de publieke opinie en het politieke geweten wakker schudt, dan zal ik een gelukkig cineast zijn”, klonk het in 2021 bij regisseur Koen Mortier.

Zo organiseert FFO op zondag 28 januari, daags na de première, een Dag van de Jeugdzorg in De Grote Post en vindt er een panelgesprek plaats met onder meer regisseur Koen Mortier, auteur Geert Taghon, pedagoog en administrateur-generaal van het agentschap Opgroeien Bruno Vanobbergen, oprichtster TEJO en gedragstherapeute Ingrid De Jonge, coördinator RADAR Care Oost-Vlaanderen Evelien Dobbelaere en kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens. Tijdens het gesprek worden problemen en uitdagingen binnen de jeugdzorg aangekaart. De dag wordt afgesloten met een akoestisch concert van Amenra, de Kortrijkse metalband die de soundtrack van de film verzorgde. Vanaf maart 2024 is de film dan ook te zien in de bioscoop. (JF)