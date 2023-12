Saar (14) wint prijs voor actrice op Turks filmfestival: “En dat bij mijn filmdebuut!”

Saar Rogiers (14) uit Ruddervoorde bij Oostkamp heeft de prijs voor Beste Actrice gewonnen op het Bosphorus Film Festival in het Turkse Istanboel. Ze ontving de onderscheiding voor haar hoofdrol in de film ‘Zeevonk’. “Het was mijn filmdebuut, dit komt zeer onverwacht. Ik loop dezer dagen op wolkjes”, straalt het meisje.

Met de film Zeevonk maken broer en zus Domien en Wendy Huyghe hun langspeeldebuut als regisseur en scenariste. Ook hoofdrolspeelster Saar Rogiers (14) uit Ruddervoorde beleefde haar vuurdoop op het grote scherm. Zij schittert naast ervaren Vlaamse acteurs als Valentijn Dhaenens en Hilde De Baerdemaeker.

Zeilster

De flm werd opgenomen in de zomer van 2021, toen Saar Rogiers amper twaalf jaar oud was. Haar vuurdoop is meteen goed voor een internationale filmprijs op het Bosphorus Film Festival in Turkije. Zeevonk gaat over het leven van Lena, een getalenteerde zeilster en skatester, dat op zijn kop wordt gezet wanneer haar vader samen met twee andere vissers sterft op zee.

In de wandelgangen wordt gefluisterd dat haar vader het ongeluk heeft veroorzaakt. Lena is echter overtuigd dat dit het werk is van een mysterieus zeewezen. Ze gaat tot het uiterste om het bestaan van het beest en de onschuld van haar vader te bewijzen.

Zeevonk is het speelfilmdebuut van Domien Huyghe, die eerder al de korte fictiefilms Maverick (2017) en This Is How I Disappear (2016) regisseerde. Voor zijn eerste speelfilm sloeg hij de handen in elkaar met zijn zus en scenarist Wendy Huyghe, met een verhaal gebaseerd op het overlijden van hun eigen vader 20 jaar geleden. De film werd in de zomer van 2022 gedraaid in Oostende.

De productie van Zeevonk is van Bruggeling Dries Phlypo en Stephen Vandingenen voor A Private View, die eerder al Aanrijding in Moscou, Zagros en Mijn vader is een saucisse produceerden.

Superblij

“Dit was mijn filmdebuut, ik ben superblij met die internationale filmprijs, die zo onverwachts komt”, vertelt Saar Rogiers, die in het derde jaar woordkunst & drama van de stedelijke Brugse kunsthumaniora zit. “Vrijdag had ik mijn laatste examen, de zaterdagochtend vroeg moest ik het vliegtuig in, richting Istanboel.”

“Eerlijk gezegd, ik wist niet goed wat ik moest zeggen bij die prijsuitreiking op het Turkse filmfestival. Het is mij allemaal zo plots overvallen. Ik loop dezer dagen op wolkjes. Of ik ervan droom om beroepsactrice te worden? Ik hou mij nog niet bezig met een latere professionele carrière. Maar ik wil zoveel mogelijk acteren.”

“Deze zomer is de film ‘Jonge Harten’ van Anthony Schatteman, waarin ik een bijrol vertolk, ingeblikt. Ook dat was superleuk. In feite ben ik elke dag bezig met acteren: op school en tijdens de opleiding voor jongeren van De Kopergieterij. Voordien heb ik aan jeugdtoneel gedaan bij Were Di in Oostkamp en was ik gecast voor een musical van Team Jaques, maar die musical is door corona jammer genoeg nooit opgevoerd”, aldus Saar Rogiers.