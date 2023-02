Rekkems komiek maakt parodie op Jommeke: “De stoute versie van de stripheld”

“Jommeke staat duizenden euro’s achter met alimentatie en neemt een drastische beslissing. Samen met zijn handlanger Filiberke trekt hij gewapend richting Gravin van Stiepelsteen.” Neen, het gaat niet om een foute intro maar wel degelijk om een parodie gemaakt door Rekkems komiek Nicolas Bauwens (36). De humorist is hiermee niet aan zijn proefstuk toe en staat erom bekend heilige huisjes niet te sparen.

Geen Vlaming die Jommeke niet kent. De eeuwige brave blonde zoon, stripfiguur naar de hand van Jef Nys, beleeft keer op keer dolle fratsen en gekke avonturen. “Zo zat ik ‘s avonds, samen met mijn goede vriend Robin Wittouck (21) aan tafel en daar is alles eigenlijk begonnen”, lacht Nicolas. “Ik stelde mezelf de vraag hoe Jommeke er had uitgezien, moest hij leven volgens alle clichés die de Menenaar kent. Carapils? Sigaretten roken? Buitenechtelijke kinderen? Wapens? We gooiden alles in een scenario en de stoute versie van de stripheld werd geboren.”

Twee dagen filmen

Het duo begon nagenoeg meteen met het filmen van de parodie, een ware uitdaging zo blijkt. “Robin is filmstudent en nam de volledige technische kant voor zijn rekening. Ik speelde dan weer alle rollen, jawel ook die waar we samen in beeld komen. We moesten dus keer op keer iedere scène opnieuw spelen, terwijl ik een andere plaats en rol innam. Twee dagen zijn we er mee bezig geweest, waarop Robin dan nog eens 30 uren montagewerk voor de boeg had. Het resultaat was dan wel weer cool, met een Jommeke die in beeld komt als een regelrecht krapuul.”

De Vlaamse volksheld als een absolute marginaal afschilderen? Wat denkt de uitgeverij van de populaire stripverhalen hiervan? “We hebben het hen natuurlijk niet gevraagd en we hopen dat ze ons geen proces aandoen”, lacht Nicolas. “Het is en blijft vanzelfsprekend een parodie waar we vooral de draak steken met enkele stereotiepe beelden. Wie weet, als we binnenkort niet in de gevangenis zitten, maken we er nog een vervolg op. In de stripverhalen blijft Jommeke overigens super braaf. Enkel in onze kortfilm is het een straatschoffie geworden.”