Regisseur Wannes Destoop (Albatros) rondt opnames veelbelovende film af

Deze week werden de opnames van het langspeelfilmdebuut van Wannes Destoop (‘Albatros’) afgerond, dat kondigt het Gentse productiehuis De Wereldvrede aan. De film werd gedraaid in en rond Oostende en Waregem.

Wannes Destoop maakte eerder al de internationaal gelauwerde fictiereeks ‘Albatros’ (Prix Europa voor Beste Fictiereeks en 14 Ensor nominaties) en verschillende kortfilms, waaronder het Cannes winnende ‘Badpakje 46’. Nu heeft de regisseur de opnames van zijn eerste langspeelfilm met als voorlopige werktitel ‘Holy Rosita’ afgerond.

Het verhaal draait rond Rosita, een 38-jarige vrouw met een vurige kinderwens. Haar omgeving gelooft echter niet dat ze in staat is een goede moeder te zijn. Wanneer Rosita toch zwanger wordt besluit ze dit te verbergen. De hoofdrollen worden gespeeld door nieuwkomer Daphne Agten, Mieke De Groote (‘De Twaalf’), Jos Geens (‘The Broken Circle Breakdown’), Delfine Bafort (‘All of Us’) en Cilou David.

Het scenario schreef Destoop samen met ‘Albatros’-collega’s Tom Dupont en actrice Janne Desmet. Ook voor het camerawerk deed Wannes weer beroep op DoP Dries Delputte (‘H4Z4RD’).

“Veel potentieel”

Wannes over de film: “Ik wil met dit verhaal opnieuw een stem laten horen die doorgaans minder gehoord wordt. Dit keer een sterk vrouwelijk hoofdpersonage, een buitenbeentje op zoektocht naar het moederschap.”

“Wij zijn erg blij om, na ‘Albatros’, terug met Wannes aan de slag te kunnen gaan. Het wordt een ontroerende film die erg veel potentieel heeft om een groot publiek te bereiken.” aldus het productiehuis De Wereldvrede.