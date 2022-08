Razor Reel Flanders Film Fest blaast 15 kaarsjes uit

Het Razor Reel Flanders Film Fest viert dit jaar zijn vijftiende editie. Op de affiche thrillers, dark comedy, sciencefiction, horror en fantasy. Onder de noemer ‘Belgica Obscura’ is ook de actuele Belgische genrefilm vertegenwoordigd. En dit alles gecombineerd met o.a. lezingen, documentaires, (inter)nationale gasten en podcasts over genrefilms.

Naast de reguliere programmatie (die vanaf nu mondjesmaat bekendgemaakt wordt) is er een competitieluik. “Razor Reel organiseert jaarlijks de Méliès d’Argent competitie voor beste Europese fantastische kortfilm. De winnaars worden door alle festivals van de Méliès International Festivals Federation (MIFF), met inbegrip van de ondersteunende leden, in de kijker gezet, waardoor hun verspreiding over de hele wereld wordt aangemoedigd. Tevens neemt elke winnaar van een Méliès d’Argent deel aan de competitie om de Méliès d’Or Award te winnen die staat voor kwaliteit, creativiteit en verbeelding”, licht communicatieverantwoordelijke Jordy Vermote toe.

Met de Young Blood competitie biedt Razor Reel sinds 2012 een platform aan debuterende filmmakers. “De Young Blood Award beloont de beste internationaal debuterende genrefilmmakers en is een erkenning van kwaliteit en creativiteit. Door de jaren heen hebben veel Young Blood winnaars een carrière uitgebouwd binnen de fantastische filmindustrie”, weet Vermote.

Eetstoornissen en special events

Vorig jaar was ruimtevaart het centraal thema en deze keer focust Razor Reel op eetstoornissen in genrefilms. Een invalshoek waar je heel wat kanten mee uit kan, wat alvast uit de selectie blijkt. Of wat gedacht van de Britse horrorkomedie ‘Eating Miss Campbell’ (2022), waarin een veganistische gothic studente een problematische smaak voor menselijk vlees ontwikkelt?

Geen Razor Reel zonder special events. Ronald Simons serveert je tijdens een nieuwe editie van Cinema Curioso een mooie selectie van de leukste miskleunen uit de filmgeschiedenis. Robin Broos verrast je dan weer met de Fantasy Soundtrack: een overzicht van de beste fantasyfilm soundtracks, mét de bijhorende filmfragmenten op groot scherm.

Angstaanjagende kinderen in de hoofdrol van fantastische films, ze bestaan! Vanessa Morgan overloopt tijdens de lezing ‘Evil Seeds’ de beste films met de griezeligste kinderen in een glansrol. Gekoppeld aan de lezing worden The Omen van Richard Donner (1976) en The Children (of Ravensback) van Max Kalmanowicz (1980) vertoond.

Tijdens het festival is er op zondag 30 oktober een fantasy-, boeken- en filmbeurs met een uitgebreid aanbod en signeersessies. Gratis toegang.

Ook nog meegeven dat Razor Reel op zaterdag 22 oktober in het Sint-Lodewijkscollege een nieuwe editie van de Nationale Filmquiz organiseert. De vragen blijven niet beperkt tot genrefilms. Inschrijven kan per ploeg met maximaal 4 personen: www.rrfff.be.

Het Razor Reel Flanders Film Fest vindt plaats van 27 tot 30 oktober en van 3 tot 5 november in het Sint-Lodewijkscollege, Magdalenastraat 30 te Sint-Andries.

Meer info & tickets: www.rrfff.be. Tickets zijn vanaf 27 oktober ook te koop in de foyer van het festival. (CGRA)