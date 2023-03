Quentin Tarantino is fan: populaire cultfilm Rabid Grannies van Johan (62) uit Kortrijk krijgt na 35 jaar vervolg

Hondsdolle omaatjes die hun familie ontleden, vierendelen en de lever uitrukken? Daarmee is Rabid Grannies nog altijd een van Belgiës meest verkochte films ooit. Een cultklassieker met fans als Jan Verheyen en Quentin Tarantino. Voor hen is er goed nieuws: producer Johan Vandewoestijne is na 35 jaar klaar met het script voor een sequel.

“Is this the guy who made Rabid Grannies?” Het is 1994 en Quentin Tarantino weet met zijn enthousiasme geen blijf wanneer hij via via Johan Vandewoestijne ontmoet in Cannes. Wat volgt is een legendarische avond waar Heineken in het gootgat wordt gegoten om het in de Duvel te smijten. Vijf dagen later wint de Amerikaanse regisseur een Gouden Palm voor Pulp Fiction.

Rabid Grannies? Naast Tarantino is ook regisseur Jan Verheyen grote fan en met hen miljoenen horror- en bij uitbreiding filmfans. Geen videotheek, van Australië tot Amerika, waar de slasher niet te vinden was. “Ik werd net nog benaderd met de vraag om een 4K-versie uit te brengen”, grijnst Vandewoestijne (62) in zijn appartementje met zicht op het Casinoplein in Kortrijk. “De film zit nog altijd in de top vijf best verkochte films van ons land.”

Necrofiele moordenaar

Dat hadden schrijver en regisseur Emmanuel Kervyn en Johan Vandewoestijne, die instond voor de productie, in 1987 nooit durven dromen. Vandewoestijne had enkele jaren daarvoor met Lucker the Necrophagus zijn eerste film geschoten – een gortig relaas over een necrofiele moordenaar. “Als jong gastje ging ik wekelijks naar de cinema – ook naar de Kinderen Niet Toegelaten Films”, aldus de filmmaker. Niet dat daar zijn passie voor het genre groeide. “Na porno was horror gewoon het goedkoopste genre. Was dat western geweest, dan maakte ik nu wellicht cowboyfilms.”

Wansmakelijke cocktail

Zo raakte hij dus ook betrokken bij Rabid Grannies – les mémés cannibales in het Frans, vrij vertaald de hondsdolle oma’s. De film kwam uit onder het productiehuis Troma, waarvan Lloyd Kaufman de bezieler is, zowat de godfather van de B-film in Hollywood.

“De fans zullen krijgen wat ze willen: van de pot gerukte moorden, die even grappig als goor zijn”

Een familielid de lever uitrukken, waarna een andere erover uitglijdt en zich door het raam de dood in stort. De hond des huizes voederen met de afgezaagde benen van een kind. De benen afhakken van een man om hem dan rectaal te spiesen met datzelfde wapen. Het zijn maar enkele ingrediënten voor de wansmakelijke cocktail die Rabid Grannies is.

Een uiterst vermakelijk receptje, dat bewijst de nog altijd heersende cultstatus van de prent. Elk jaar krijgt Johan dan ook wel eens de vraag wanneer die langverwachte sequel komt. Wel, na 35 jaar lijkt er schot in de zaak te komen, want het script is geschreven. “Ik had altijd al wat vlugge ideetjes neergepend, maar die vlogen even snel weer in de prullenmand. In 2018 was ik eindelijk tevreden met een verhaallijn – en toen kwam corona.”

Zoeken naar geldschieters

Die verhaallijn is nu uitgewerkt. Een korte synopsis: 30 jaar nadat Christopher zijn tantes met zwarte magie in een doosje omtoverde tot kannibalistische demonen die hun erfgenamen opvraten, blijft hij als enige familielid over. Hij erft het hele hebben en houden van zijn steenrijke voorouders op voorwaarde dat hij het graf van de dode omaatjes goed verzorgt. Met enkel het script is er echter nog lang geen sprake van een film. “Het is nu zoeken naar geldschieters, een regisseur, acteurs en alles wat bij een film komt kijken. Interesse, vooral uit het buitenland, is er alvast.”

Ook locaties worden gezocht. De originele Rabid Grannies werd onder meer gefilmd in het pand waar nu boekenwinkel Theoria is, het Begijnhof en het kasteel van Vanhonsebrouck in Ingelmunster. Aan die laatste plek heeft Vandewoestijne nare herinneringen aangezien de toenmalige eigenaar de overeengekomen prijs ondanks een contract de hoogte injoeg. Horror voor een producer, want budget is alles. “De filmmaatschappij zei aan de pers dat we met een budget van één miljoen dollar de film maakten en de journalisten geloofden niet dat we dat met zo’n beperkt budget konden. Eigenlijk deden we het met 100.000 dollar.”

Opvolger moet perfect zijn

Nu zal dat een stuk hoger moeten liggen. Zo wil Vandewoestijne een perfecte opvolger van Rabid Grannies maken. Nog goorder dan de meest gore film van België? “Ik denk wel dat er ergere zijn”, grijnst hij. “Ik wil zeker geen remake maken van de eerste films, maar uiteindelijk zullen de fans krijgen wat ze willen. Brutale van de pot gerukte moorden, die even grappig als goor zijn.” (JD)