Prestigieuze Netflixfilm met magie uit… Zuienkerke

Wat hebben een Oscarwinnende filmregisseur en Hollywoodacteur Jack Black gemeen met… Zuienkerke? Het antwoord: de film ‘Apollo 10 ½’, nu te zien op Netflix. Animatiespecialist Stijn Calis (35) uit het polderdorp zat mee aan de knoppen van de animatie-film. “Bij de aftiteling heb ik toch eens op de pauzeknop gedrukt toen ik mijn naam zag.”

In Apollo 10 ½: A Space Age Childhood vertelt een man over zijn leven als 10-jarige jongen in Houston in 1969. Het verhaal is losjes gebaseerd op de jeugd van regisseur Richard Linklater, ook bekend van Boyhood, Dazed and Confused en de Before-trilogie. Grote namen als Zachary Levi en Jack Black leenden hun stem aan de animatiefilm, die sinds kort te zien is op Netflix.

Aan de prent werd echter niet alleen in Hollywood gewerkt, maar ook in… Zuienkerke. De 35-jarige Stijn Calis werd gerekruteerd door de Amsterdamse animatiestudio Submarine, die de film ontwikkelde. Als 2D animation technical supervisor hielp de Zuienkerkenaar een team van ruim vijftig animatoren over de hele wereld aansturen.

“Een speciale ervaring wel, om vanuit de West-Vlaamse polders mijn steentje bij te dragen aan een internationale productie. Na een jaar hard werken kon ik het toch niet laten om bij de aftiteling eens op de pauzeknop te drukken toen ik mijn naam zag langskomen.”

Regisseur Linklater maakte voor de film gebruik van rotoscoping, waarbij de scènes eerst met echte acteurs worden opgenomen en daarna frame voor frame worden omgezet naar animatie. “Die techniek leende zich perfect voor zijn nostalgische film rond de maanlanding”, zegt Stijn. “In de film zie je ook échte archiefbeelden van de lancering van de Apollo 11, en ook die werden overgetekend.”

FC De Kampioenen

De Zuienkerkenaar drukte ook al zijn digitale stempel op Vlaamse producties. Van FC De Kampioenen tot Callboys. “Ik sta meestal in voor de visuele effecten. Denk aan Marcske en Xavier die een zwevende Oscar terugvinden in Thailand, of aan die vliegende dildo in Callboys. Deze film zie ik als een opstapje: ik ben al gevraagd voor een volgende Netflixproductie.”

Van zijn kindertijd herinnert Stijn zich vooral de aantrekkingskracht van het medium film. “Toen ik op m’n zevende Jurassic Park zag in de bioscoop, ging er een heel nieuwe wereld open. Op mijn vijftiende heb ik gespaard voor een camera. Ik was zodanig zot van Star Wars, dat ik vriendjes scènes liet naspelen en daarvan filmpjes maakte.”

In 2016 richtte hij z’n eigen VR-bedrijf Skerm West op. “Ik wil mensen helpen hun verhaal te vertellen met nieuwe technologieën. Een van de mooiste projecten was in opdracht van de UGent: een interactieve strip over kanker en immunotherapie, voor kinderen. Ik ben nu samen met professor Tessa Kerre van Topdokters een vervolg aan het maken.”

(WK)