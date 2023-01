Peter Craeymeersch tipt de verborgen pareltjes op het Filmfestival Oostende

Peter Craeymeersch, artistiek directeur bij Filmfestival Oostende, is bijzonder opgetogen met de komende line-up. Voor ons somt hij vijf verborgen pareltjes op die toch aandacht verdienen.

“We zijn bijzonder trots met het aanbod op de komende editie van het Filmfestival Oostende, waarvan ik durf stellen dat het de beste en meest veelbelovende editie tot nu toe is”, klinkt het enthousiast bij Peter Craeymeersch. “Het is bijzonder moeilijk om daaruit een keuze te maken, want met 73 nieuwe films is het aanbod bijzonder breed. Naast de grote kleppers zijn er evenwel een aantal minder voor de hand liggende keuzes, maar wel verborgen pareltjes die de moeite zijn om uit te checken.”

Argwaan

Luc Tuymans spreekt nog altijd tot de verbeelding. © FFO

“Ik ben heel blij met de programmatie van Argwaan, een documentaire over kunstenaar Luc Tuymans. Eén van de bekendste Belgische schilders, zeker in het buitenland. Het is een vrij intiem portret geworden, waarbij Tuymans zich scherp uit laat over de kunst, maar ook over de mens en de maatschappij. Het biedt een innemende kijk op wie de man is. Zijn verhaal werd knap in beeld gebracht door Jacques Servaas, die samen met Tuymans te gast is tijdens de voorstelling.”

Te zien op zondag 29 januari om 17.45 uur in Kinepolis Oostende. Tickets en info vind je hier.





Mascotte

De regisseur maakte eerder al een passage op het Filmfestival. © FFO

“We hebben een aantal straffe films in ons aanbod, maar het is ook fijn om even bij de Noorderburen te kijken. Daar hebben we Mascotte opgepikt, van regisseur Remy van Heugten. We hebben goede herinneringen aan de film ‘Glückauf’ die hij hier ooit kwam voorstellen (in 2015, red.). In ‘Mascotte’ maken we kennis met de jonge Jerry, die het niet makkelijk heeft met zijn misvormde mond, zeker in een wereld waar alles door sociale media perfect lijkt te zijn. Hij vindt enkel steun bij zijn moeder en hoopt dat zijn leven gaat veranderen als hij een nieuw gebit krijgt. Maar dat draait helemaal anders uit. Een zeer gelaagde film, erg aangrijpend ook, over jonge mensen die hun weg moeten zoeken, zeker tussen de media-algoritmes door. Onze Geert Van Rampelberg heeft trouwens een rol in de film.”

Te zien op woensdag 1 februari om 20.15 uur in Kinepolis Oostende en op vrijdag 3 februari om 22.45 uur in Kinepolis Oostende. Tickets en info vind je hier.





Time Out

Wat doet beperkte vrijheid met een mens? Deze film probeert daar een antwoord op te geven. © FFO

“Ook eentje om naar uit te kijken is ‘Time out’ van de Franse regisseuse Eve Duchemin. Daarin brengt ze het verhaal van drie mensen die voor het eerst sinds lang de gevangenis mogen verlaten voor een weekend. Dat geeft hen 48 uur de tijd om de verloren tijd in te halen, maar ze gaan er elk op een andere manier mee om. Het is de debuutfilm van Duchemin, die eerder al in de prijzen viel met de documentaire ‘En bataille’ rond een gevangenisdirectrice. Een indringende kijk op wat mensen met hun talent doen, en re-integratie. Een zeer mooie film.”

Te zien op zaterdag 28 januari om 20 uur in Kinepolis Oostende (met cast & crew), en op woensdag 1 februari om 14.15 uur in Oostende. Tickets en info vind je hier.





Godland

“Deze film werpt ook een nieuw licht op kolonisatie”, dixit Peter Craeymeersch. © FFO

“In deze Scandinavische film volgen we een jonge Deense priester die voet aan wal zit in het ruwe IJsland van de 19de eeuw. Een trage film, maar wel eentje die prachtig het landschap in beeld brengt, met een ijzersterk verhaal. Dat werpt meteen ook een nieuw licht op kolonisatie. Laat je twee uur lang onderdompelen en je gaat er geen spijt van krijgen. Een film die je op het grote scherm moet zien!”

Te zien op woensdag 1 februari om 19.45 uur in Kinepolis Oostende (met cast & crew), op donderdag 2 februari om 16.45 uur in Kinepolis Oostende en op vrijdag 3 februari om 22.15 uur in Kinepolis Oostende. Tickets en info vind je hier.





La ragazza del future

“De film benadrukt ook het recht op zelfbeschikking.” © FFO

“Dit verhaal speelt zich af in het Italië van de jaren 60, waarbij de 17-jarige Lia wordt aangetrokken door de knappe Lorenzo. Hij dwingt haar tot seks, en volgens de heersende moraal moet ze met hem trouwen om haar eer te redden. Maar dat weigert ze. In deze straffe film staat het zelfbeschikkingsrecht centraal, dat gebaseerd is op een waargebeurd verhaal, en vandaag nog altijd – jammer genoeg – relevant is. Op de première is overigens regisseuse Marta Savina te gast.”

Te zien op vrijdag 3 februari om 19.45 uur in Kinepolis Oostende en zaterdag 4 februari om 16.30 uur in Kinepolis Oostende. Tickets en info vind je hier.