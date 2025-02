Peter Craeymeersch en Charlotte Vandermeersch blikken terug op geslaagd Filmfestival Oostende: “Ster opgedragen aan grootouders”

De zeventiende editie van Filmfestival Oostende bereikte meer bezoekers, waaronder 9.000 kinderen. Tot grote tevredenheid van master Charlotte Vandermeersch. “Oostende maakte de voorbije twintig jaar een enorme culturele groei door.”

“Van het eerste telefoontje tot nu ben ik blij voor de samenwerking met master Charlotte. Haar enthousiasme vertaalde zich in een sterk thema en visuele stijl. Mensen zien wat ze kunnen verwachten en het thema ‘super natural’ werkte inspirerend. We konden goede bekende filmtitels binnenhalen en ook dingen tonen die we zelf waardevol vinden”, zegt directeur Peter Craeymeersch.

Cijfers geeft Filmfestival Oostende niet. “Daar pint iedereen zich op vast en dat moet dan het jaar nadien overtroffen worden. De schaal waarop we nu werken is ideaal. We willen Filmfestival Oostende een intiem, gezellig, warm en close festival houden. Dan keren talent en publiek terug.”

Scholen

Niet zo bekend, maar door hun gele hesjes wel zichtbaar op de rode loper, zijn de kinderen die in klasverband films bekeken. “Ze waren met 9.000 en aan hun bezoek zijn vaak ook lespakketten verbonden. Het contact met film gebeurt niet op een smartphone, maar in een zaal op groot scherm. Dit zijn latere toeschouwers voor films”, zegt Craeymeersch, die zich behoedt voor een uitbreiding van het festival. “Inzake capaciteit zitten we op de limiet. We hebben al een werking in De Grote Post met themadagen, debatten, netwerkmomenten, de uitreiking van de Jamies of speciale filmvertoningen met muzikanten. Daar gewone films vertonen, is niet aan de orde want dan moeten onze bezoekers hollen naar Kinepolis. Ook in De Grote Post zitten we aan onze limiet. De stap naar een extra locatie, zoals Kursaal, mogen we pas zetten als wij en het publiek er klaar voor zijn.”

Master Charlotte

“Het was een eer om dit te doen, maar ook een werk waarvoor je je engageert. Mooi om zien hoe het kleine ploegje uitgroeit tot een heel team, waar ik dan vooraan mag staan”, zegt Charlotte Vandermeersch. “Het was druk en mijn persoonlijk werk heeft tijd gevraagd, waardoor ik zelfs nog niet op het strand ben geraakt. Ik heb nu een paar zaken, zoals auteurstalks, geskipt. Die wil ik volgend jaar zeker bijwonen.”

“Over het thema ‘super natural’? Doorheen de week kreeg ik veel reacties van voornamelijk vrouwen. Het sprak hen duidelijk aan en ze lieten dat aan mij merken.”

Vandermeersch woonde vier films bij. “Alpha, die zich net als mijn film De Acht Bergen, afspeelt in de bergen, vond ik bijzonder mooi. Ik weet wat het vraagt om te filmen op die hoogte.”

Filmpje

Bij veel bezoekers is het aankondigingsfilmpje bijgebleven. Daar is de master te zien op het strand, in zee, onder het zand in een mysterieuze dreigende setting. Charlotte Vandermeersch: “Het is prachtig werk van Ann-Julie Vervaeke, die hier vorig jaar een prijs won voor beste kortfilm. We hebben gefilmd aan de surfclub, op het stuk strand vlakbij waar ik altijd kwam. Het waaide heel hard en de opnames waren niet evident want ik werd bedolven onder zand en moest ook de zee in. Ik heb afgezien. Maar het resultaat is prachtig.”

Ze kan de kunstliefhebbers gerust stellen: het brandende kunstwerk in de trailer is een replica van Altar van Kris Martin.

Rialto

Charlotte Vandermeersch heeft een band met Oostende. Ze kwam in haar jeugd vaak bij haar grootouders die rechtover Kinepolis woonden, ze debuteerde op Theater aan Zee. In 2005 kwam ze terug en vertoefde vaak in de stad in een tweede verblijf. “Oostende is fel veranderd. Er ligt minder hondenstront”, grapt ze. “Oostende is naar mijn gevoel eigenlijk niet zo veel veranderd en dat is tof. Er is op cultureel vlak uiteraard enorm veel veranderd met De Grote Post, Theater aan Zee en het filmfestival, maar de stad blijft haar rauwe, poëtische kant behouden. De culturele groei loopt samen met mijn parcours, want ik ben 25 jaar geleden begonnen. Ik zie dat veel mensen uit de culturele sector zich hier permanent vestigen. Dat doet me plezier.”

Vandermeersch houdt nog een pleidooi: “Ik denk soms aan de Rialto. Het zou tof zijn als er een klein gezellig stadscinematje zou zijn in het centrum. Het zou passen in Oostende.” Peter knikt: “Ik begrijp de melancholie van zo’n kleine bios. We hebben er met Filmfestival Oostende tot 2013 films kunnen tonen op 35 mm. Nadien werd alles digitaal.” Charlotte: “In zo’n zaaltje kun je een ervaring creëren.”

Ster voor grootouders

Haar ster op de Zeedijk heeft een emotionele waarde. “In het gastenboek schreef ik stiekem dat die is opgedragen aan mijn grootouders. Dat meen ik. Ik heb hier zoveel leren kennen door hen. Mijn grootvader is dertien jaar geleden overleden en mijn oma verhuisde nadien. Ik ga binnenkort met haar naar de Zeedijk om mijn ster te tonen. Opgedragen aan hen.”