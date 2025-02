Opnieuw filmopnames in onze stad: “Kopenhagen van West-Vlaanderen”

Na Parijs en Londen, is Kortrijk de derde grootstad die gebruikt wordt als filmlocatie voor ‘Regrets of Time’. “Kortrijk heeft veel pareltjes die weinig filmmakers ontdekt hebben”, zegt regisseur Julien Hayet-Kerknawi. Hij vond eind 2022 al de weg naar Kortrijk voor zijn film ‘The Last Front’. De release van het Neo-Romantisch epos is voorzien eind mei 2025.

Regrets of Time, een hybride film van een 60-tal minuten, wordt verteld over twee tijdlijnen – gescheiden door een jaar – en onderzoekt de nasleep van een intense en destructieve relatie. In de kern gaat de internationale film over twee mensen die gevangen zitten in elkaars aantrekkingskracht, niet in staat om los te laten.

Voor zijn nieuwste productie kon Julien Hayet-Kerknawi opnieuw een internationale cast bij elkaar krijgen. Ook de Belgische Emma Moortgat krijgt een hoofdrol. Zij was recent te zien in Knokke Off en Dertigers, en vertolkte de rol van Maria in ‘The Last Front’.

“Ik heb vertrouwen in Julien. Het is een totaal andere film dan The Last Front en dat maakt het net een leuke uitdaging. Ik geloof in universele liefde en de mysterie errond. Hoe het zo verslavend en positief kan zijn, maar ook mensen verscheuren. Kortrijk is een mooie locatie om te filmen: aan het water, modern, woonvriendelijk, aangenaam. Het Kopenhagen van West-Vlaanderen”, aldus Emma Moortgat.

Filmlocaties

Regrets of Time wordt opgenomen in tien draaidagen, waarvan acht in Kortrijk. Iconische locaties zoals de Broeltorens, Grote Markt, Begijnhof, het verborgen steegje achter de Graanmarkt, Sint-Maartenskerk en het Casinoplein vormen het decor voor enkele opmerkelijke scenes. Ook lokale handels- en horecazaken, waaronder Boekenhuis Theoria, Irish Pub, Hotel Damier, Hotel Messeyne en Hotel Cobergher, worden in de kijker gezet.

“De opnames zorgen niet alleen voor prachtige beelden van de stad, maar bieden ook een unieke kans om Kortrijk nationaal en internationaal in de schijnwerpers te plaatsen. Een enorme marketingcampagne”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe.