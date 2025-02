Opnames West-Vlaamse film ‘Dust’, geïnspireerd op Lernout & Hauspie, van start gegaan

Wat doe je als je nog 24 uur hebt voor je naar de gevangenis zou gaan? Dat is de centrale vraag van ‘Dust’, een nieuwe film – in het West-Vlaams – waarbij twee techvisionairs hun imperium zien instorten. De opnames daarvoor zijn gisteren gestart.

We schreven het al eerder, maar nu zijn de opnames van ‘Dust’ ook officieel van start gegaan. In dit suspense-drama, geschreven door Angelo Tijssens (Girl, Close), volgen we het relaas van de Belgische techvisionairs Luc en Geert aan de top van de wereld. Maar plots wordt alles van hen afgenomen wanneer een onthullend artikel over hun netwerk van nepbedrijven, ongecontroleerde innovaties en politieke corruptie binnen de 24 uur in de internationale pers zal verschijnen. Nu een gevangenisstraf onvermijdelijk wordt, gaan ze elk hun eigen weg op zoek naar verlossing en proberen ze vergiffenis te krijgen van hun families en de hechte gemeenschap die zwaar geïnvesteerd heeft in hun beloften en nu alles dreigt te verliezen. Tijdens hun hartverscheurende tocht worden ze allebei geconfronteerd met de keuze: vluchten of de gevolgen van hun daden onder ogen zien.

Geen heldenreis

De regie ligt in handen van Anke Blondé, wiens laatste project ‘Juliet’ zich ook al in onze provincie afspeelde. “Dust is een verhaal over de ondergang van twee typische voorbeelden van twintigste-eeuwse mannelijkheid: sterk, rijk en in een pak. Dit is geen heldenreis, geen strijd tegen de verwachtingen in, maar een spannend verhaal over twee personages die in het reine moeten komen met zichzelf, zonder al hun status, geld en roem. Voor mij, als vrouwelijke regisseur, is het belangrijk om te focussen op hun kwetsbaarheid en de terugkeer van het licht na de donkere, donkere nacht.”

Het hoeft wellicht geen betoog waar Angelo de mosterd vandaan haalde, namelijk Lernout & Hauspie. In eerdere interviews werd al gehint dat het om een verhaal zou gaan dat ‘geïnspireerd is op waargebeurde verhalen’ in plaats van ‘gebaseerd op waargebeurde verhalen’.

De hoofdrollen in de film worden gespeeld door Arieh Worthalter (Girl, Le Procès Goldman) en Jan Hammenecker (Mr. Nobody, Welp), met extra vertolkingen van Anthony Welsh (Bob Marley: One Love), Fania Sorel (Juliet, Paradise Drifters), Thibaud Dooms (Skunk, EPD Shooting Star 2024), Janne Desmet (Albatros, Skunk, Studio Tarara) en Aldona Jankowska (Les innocents). Met Jan, Fania, Thibaud en Janne hebben ze dus vier stevige West-Vlaamse kleppers aan boord gehaald. De film zou zich ook afspelen in West-Vlaanderen.

Regisseur Anke Blondé: “Dit is een spannend verhaal over twee personages die in het reine moeten komen met zichzelf.” © Toon Aerts

“Veel meer dan een film over geld of tech bros, is dit een film over vertrouwen – de oudste munteenheid ter wereld”, weet schrijver en executive producer Angelo Tijssens. “Het toont niet de opkomst, maar enkel de onvermijdelijke val van een imperium gebouwd op leugens en valse beloften – gemaakt aan aandeelhouders en media, maar vooral aan zichzelf. Het is een val in slow motion, en een verhaal dat me nauw aan het hart ligt, omdat het grotere thema’s raakt die al sinds het begin in mijn scenario’s en boeken aanwezig zijn: mannelijkheid, de constructie van identiteit en performance.”

Wanneer de film in de zalen komt, is nog niet bekend.