Openluchtfilm op weide achter De Sceure in Vleteren

Op de weide achter De Sceure in Vleteren wordt er op vrijdag 18 augustus opnieuw een openluchtfilm vertoond. De keuze ging deze keer naar de Disneyfilm Dumbo.

“We tonen de nieuwste live action versie van de film zien, dus niet de tekenfilm. Daardoor lijkt het of je echt met Dumbo meevliegt in de circustent. Zeker de moeite waard, ook als je de tekenfilm al gezien hebt”, klinkt het bij de dienst cultuur van Vleteren.

Dumbo

“Dumbo vertelt het verhaal van circuseigenaar Max Medici die de voormalige ster Holt Farrier en zijn kinderen Milly en Joe inschakelt om voor een pasgeboren olifantje te zorgen. De grote oren maken van het olifantje een lastig punt in een circus dat toch al worstelt om rond te komen. Maar als blijkt dat Dumbo kan vliegen, maakt het circus een grote comeback. En dat overtuigt ondernemer Vandevere ervan het circus in te huren voor zijn grote entertainmentonderneming Dreamland. Terwijl Dumbo leert vliegen naast circusartiest Colette Marchant, ontdekt Holt dat er meer aan de hand is en dat Dreamland behoorlijk duistere geheimen herbergt.”

Zonsondergang

De openluchtfilm gaat door op de evenementenweide achter De Sceure op vrijdag 18 augustus vanaf 20.30 uur. “De film start na zonsondergang om 21 uur. Wij voorzien stoelen, maar je mag ook gerust zelf een (kampeer)stoel meebrengen. Zorg voor een dekentje om jezelf warm te houden. Wij voorzien geen eten en drank, dus breng gerust zelf jouw snacks en drankjes mee. Inschrijven is niet nodig. De kostprijs bedraagt 3 euro per persoon. Bij slecht weer gaat de film door in de grote zaal van De Sceure..