Oostendse filmmaker Klaas Backers opnieuw op Film Festival Ooostende met docu over vriendschap en doorzettingsvermogen: “Top Mont Blanc bereikt dankzij vriendschap”

Vanaf vrijdag staat Oostende een week lang in het teken van de film. Een van de films die wordt vertoond op Filmfestival Oostende is de documentaire van Oostendenaar Klaas Backers (38). Samen met twee nobele onbekenden trok hij naar de top van de Mont Blanc. Een verhaal over vriendschap, doorzettingsvermogen en durf. “Als filmmaker onderga je mee het avontuur”, klinkt het.

Klaas Backers maakt met zijn bedrijf Glowball Films al jaren professionele video’s, onder meer voor tal van bedrijven. Hij werkte in het verleden ook al samen met Rick De Leeuw en Sean Dhondt, en leverde nu met ‘8 Islands’ – met Mattieu Bonne in de hoofdrol – zijn eerste filmische documentaire af. Zijn nieuwste documentaire speelt zich echter af op de Mont Blanc. Samen met twee onbekende Vlamingen trekt hij in de film naar de top van de hoogste top van de Alpen.

“Dietrich De Blander uit Roeselare en Sebastiaan De Mey uit het Brugse contacteerden me met de vraag of ik hun beklimming naar de top van de Mont Blanc in beeld kon brengen”, legt Klaas uit. “Op zo’n moment weet je nog niet of er echt een verhaal inzit. Als je weet dat er elk jaar vijfduizend mensen hetzelfde doen… Het was echter wel uniek omdat ze niet meteen de allersportiefsten zijn. Dierich, die mij contacteerde, had een periode zonder sport gekend, maar hij voelde dat hij iets anders in zijn leven nodig had.”

Uiteindelijk werd het een verhaal van vriendschap en doorzettingsvermogen. “Ik had het voordien nooit in mijn hoofd gehaald om de top van de Mont Blanc te beklimmen”, gaat Klaas verder. “’8 Islands’ had echter iets in mij losgemaakt. Ik heb zin gekregen in avontuur. Ik heb het eerder zo voor van die avonturen waarvan je denkt dat je dit niet gaat kunnen. Achteraf ben je dan super dankbaar dat je het wel gedaan hebt. Ik ben daar echt uit mijn comfortzone getreden. Tijdens de beklimming merk je dat het zeker geen lachertje is. Daar sterven elk jaar mensen he. Schrik? Niet echt, die camera creëert een soort barrière. Je bekijkt het avontuur anders door een lens.”

Spannend

We kregen de film voor het interview al te zien. Het is zo’n documentaire die spannend blijft. Je beleeft de euforie en de teleurstellingen mee alsof je zelf door de sneeuw stapt. “Die twee gasten zijn ondertussen echte vrienden van mij geworden. Ik deed daar eigenlijk gewoon mijn job, maar dat avontuur beleef je zo intens. Het is die vriendschap die ervoor gezorgd heeft dat ze die top hebben bereikt. Toen ik de film toonde aan de mensen van Filmfestival Oostende, waren ze enthousiast. Het past ook in het thema van Master Charlotte Vandermeesch: ‘super natural’. Ik vind vooral de combinatie van doorzettingsvermogen gekoppeld aan het avontuur leuk”, aldus de Oostendse filmmaker.

Of hij niet wat minder aandacht vreest voor deze film in vergelijking met de film rond Matthieu Bonne? “Matthieu Bonne was natuurlijk bekender, Dietrich en Sebastiaan zijn dat niet. Maar eigenlijk maak je die films niet om er veel aandacht voor te krijgen. Je maakt die vooral voor jezelf en je hoopt uiteraard dat die een eigen leven gaat leiden. Met Matthieu wist je: hier staan we voor en dit wordt een verhaal. Hier was het niet duidelijk vooraf of er voldoende inzat om er een film van te maken. Maar dat was uiteindelijk wel het geval en ik ben blij met het resultaat. Al was het maar om mensen te inspireren om zelf ook avonturen aan te gaan. Je moet uitdagingen kunnen aangaan in het leven, maar met respect voor de natuur”, besluit Klaas.

‘Peaks of Friendship’, de film van Klaas Backers, is te zien op 5 februari om 16.45 uur in het voorprogramma van ‘Fiore Mio’, de debuutfilm van de Italiaan Paolo Cognetti, die trouwens diezelfde dag een ster krijgt op de Walk of Fame op de Oostendse zeedijk.