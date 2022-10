Oostendse animatiefilmpionier Raoul Servais geëerd met Joseph Plateau Honorary Award op Film Fest Gent

Raoul Servais, de absolute pionier van de Belgische animatiefilm, is op zaterdag 15 oktober geëerd door Film Fest Gent met een Joseph Plateau Honorary Award, een prijs die erkenning biedt aan het (belang)rijke, grensverleggende oeuvre van de Oostendse filmmaker. Servais kreeg de award overhandigd na de première van zijn nieuwste film, Der lange Kerl.

Zaterdagmiddag zette Film Fest Gent een van Belgiës meest innovatieve en legendarische filmmakers in de bloemetjes. De 94-jarige Raoul Servais ontving een Joseph Plateau Honorary Award voor zijn unieke bijdrage aan het filmmedium. Servais, geboren in 1928, stond aan de wieg van de animatiefilm in ons land en werd wereldberoemd met zijn baanbrekende films die perfect het midden houden tussen magie, realisme, expressionisme en surrealisme.

Tovenaar van Oostende

Zijn liefde voor de zee, als man van de kust, en zijn verbeeldingszin voor experimentele animatie leverden hem de bijnaam ‘De tovenaar van Oostende’ op. In 1960 maakte Servais zijn debuut met Havenlichten, waarmee hij meteen in de prijzen viel. In datzelfde jaar werd hij aangesteld als docent in KASK in Gent, waar hij drie jaar later een opleiding Animatiefilm oprichtte – als allereerste in Europa.

Met Harpya werd hij in 1979 de eerste Belgische regisseur ooit die een Gouden Palm (voor beste kortfilm) won in Cannes

In de decennia die daarop volgden, vond de cineast zich telkens opnieuw uit en produceerde hij een heel aantal internationaal gelauwerde kortfilms. Met Chromophobia (1965), een perfect voorbeeld van het antimilitarisme dat een rode draad vormt doorheen Servais’ werk, won hij de Primo Premio voor beste kortfilm op het filmfestival van Venetië. Met Harpya werd hij in 1979 de eerste Belgische regisseur ooit die een Gouden Palm (voor beste kortfilm) won in Cannes. De film was een eerste poging van Servais om live-action beelden te combineren met animatie en bleek een scharniermoment in zijn carrière.

Inspiratie blijft

Het oeuvre van Raoul Servais is een mix van verschillende filmprocedés en intrigerende syntheses van live-action, grafische decors en animatie. Invloeden reiken van Paul Delvaux en René Magritte tot buitenlandse grootheden als Picasso en Joan Miró. Zelfs op zijn 94ste blijft hij als kunstenaar én als mens nieuwe generaties aanspreken en inspireren.

“Beste Raoul, van pionier van de Belgische animatiefilm groeide je uit tot de nestor ervan. Een nestor die nog altijd met fiere koppigheid voortpioniert. Zelf koester je het woord kluizenaar als je het over jezelf hebt. Maar achter die kluizenaar gaat een filosoof, een virtuoze stilist, een geëngageerd kunstenaar, een gedreven pacifist en een schoon mens schuil”, wist programmadirecteur Wim De Witte te vertellen.

Raoul Servais nam zijn prijs in ontvangst. © Jeroen Willems

Raoul Servais nam de Joseph Plateau Honorary Award in ontvangst na de première van zijn nieuwste film, Der lange Kerl, gerealiseerd in samenwerking met Rudy Pinceel. Der lange Kerl, is een verhaal uit de Groote Oorlog, waarin twee soldaten – de een Frans en gewond, de ander Duits en van reusachtige gestalte – op elkaar botsen in een verwoeste hulppost in de loopgraven. Vóór de vertoning van Servais’ 16de kortfilm werden drie van Servais’ absolute meesterwerken getoond – Chromophobia, Atraksion (2001) en De valse noot (1963) – begeleid door live muziek van het Belgische muziekcollectief Boshaard.

Joseph Plateau Honorary Award

De Joseph Plateau Honorary Award wordt uitgereikt aan festivalgasten die een speciale bijdrage leverden aan de kunst van het filmmaken. De award zelf is een replica van professor Joseph Plateaus fenakistiscoop, een toestel waarmee hij een serie van opeenvolgende tekeningen doorlopend ‘in beweging’ kon brengen. De fenakistiscoop stond mee aan de basis van het idee van bewegende beelden en daarmee ook de basis van het filmmaken. Winnaars van de prijs zijn onder meer Céline Sciamma (die de prijs woensdag in ontvangst nam), Andrea Arnold (2021), Viggo Mortensen (2020), Géraldine Chaplin (2019), Ken Loach (2016), Isabelle Huppert (2011), Walter Hill (2007), …