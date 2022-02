Oostende telt af naar start Filmfestival op 4 maart

Filmminnend Vlaanderen moest er lang op wachten, maar eindelijk is het zover. Nog een weekje en dan geven master Koen De Bouw en artistiek directeur Peter Craeymeersch weer het startschot van Filmfestival Oostende. “Na tweeënhalf jaar kregen we wel een brede selectie om uit te kiezen.”

De uitgestelde editie van Filmfestival Oostende gaat door van vrijdag 4 tot en met zaterdag 12 maart. “Eindelijk”, is de reactie van artistiek directeur Peter Craeymeersch. “De organisatie heeft heel wat voeten in de aarde gehad. Weken, maanden en zelfs jaren van onzekerheid later, is het eindelijk zover. “Eerst en vooral hadden we de vraag voor de verschuiving van september naar januari, om wat verder af te organiseren van Film Fest Gent”, vertelt Peter. “Dan kwam het coronavirus opzetten. Januari 2021 kon daarom niet doorgaan en dan was er die plotse stijging van het aantal besmettingen in december, waardoor we van januari naar maart moesten verschuiven.”

Oostende lijkt tegenwoordig wel het Hollywood van België. Het is de hotspot geworden voor filmopnames. “Er vonden de laatste jaren inderdaad heel wat filmopnames plaats in Oostende”, duidt Peter. “Dat komt omdat Oostende de ideale locatie is. Alles op een wandelbare afstand, hoogbouw, de zee, luchthaven, haven. Alles is hier voorhanden en daar smullen productiehuizen van. Oostende barst ook van het acteertalent. En er is het Filmfestival. Allemaal factoren die productiehuizen voor Oostende doen kiezen.”

Kwaliteit gestegen

“Natuurlijk zijn we blij weer een volwaardig Filmfestival te kunnen organiseren. Kijk, de FFO-nights tijdens de coronacrisis waren een uitstekend alternatief, maar er gaat niets boven een echt festival. Wat verkoop betreft, zitten we nu op het aantal filmpassen dat we verkochten in 2017 en 2018. 2019 was een topeditie, maar meteen ook de laatste. Dat niveau evenaren, wordt moeilijk. We maakten een brede selectie van films. We hadden dan ook een ruime vijver om uit te vissen, maar dat maakte de keuze niet makkelijker. Uiteindelijk kwamen we tot een uitstekend programma, waarmee we iedereen zullen verrassen.”

Voor de openingsfilm werd gekozen voor Nowhere, van Peter Monsaert, met master Koen De Bouw in zijn kwetsbaarste rol ooit en de aanwezigheid van cast en crew. Ook Oostendenaar Sebastien Dewaele maakt deel uit van de cast. “De bedoeling was om in januari een aantal films te releasen op FFO, maar enkele daarvan werden ondertussen al in februari op het publiek losgelaten. Daardoor hebben we een tiental films last minute vervangen door nieuwe. Maar we wisten ook een groot deel van de programmatie te behouden, met dank aan de flexibiliteit van heel wat distributeurs. Door corona kon er trouwens ook veel meer tijd gestopt worden in de montage en dat heeft ervoor gezorgd dat de kwaliteit van films serieus gestegen is.”

Award voor Arno

De artistiek directeur bezorgt ons meteen ook enkele primeurs. Arno, vorige week nog op de planken in het Kursaal, krijgt een lifetime achievement award. “Voor zijn bijdrage aan de film. Heel wat van zijn muziek werd gebruikt in films en hij componeerde ook”, duidt Peter. “Maar ik ben ook heel blij dat de Belgische acteur-regisseur Bouli Lanners en Michelle Fairley (Game of Thrones) naar Oostende komen voor de avant-première van hun nieuwe film Nobody Has To Know op zaterdag 5 maart. Om 18 uur worden hun sterren onthuld op de Walk of Fame. En er is uiteraard de exclusieve avant-première van Zeppos – Het Mercatorspoor. De avontuurlijke familiefilm – geïnspireerd op de jeugdreeks uit de jaren ’60 – is de slotfilm op vrijdag 11 maart.”

Waar kijkt Peter Craeymeersch vooral naar uit? “Ik kijk er vooral naar uit om heel wat mensen terug te zien. Corona was voor iedereen een zware beproeving en het contact was nihil. Daarnaast zijn de lifetime achievement awards altijd iets om naar uit te kijken. En dan is er natuurlijk ook nog de uitreiking van de Jamies in cc De Grote Post op 9 maart, de uitreiking van de Ensors op 12 maart, maar ook de familiedag op zondag 6 maart. En we willen ook de dames niet vergeten met de Ladiesnight op 9 maart. Maar waar ik nog het meest naar uitkijk, is de ontmoeting met het publiek en het talent dat het witte doek siert.”

Wie het volledige programma van Filmfestival Oostende wil bekijken, kan terecht op www.filmfestivaloostende.be.