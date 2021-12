‘Nowhere’ van Peter Monsaert opent Filmfestival Oostende

Het Filmfestival van Oostende (FFO) zal in januari geopend worden door de film ‘Nowhere’ van Peter Monsaert. Dat meldt FFO maandag 6 december. Onder meer master van het Filmfestival Oostende Koen De Bouw vertolkt een rol in de film. Op vrijdag 21 januari gaat de film in première.

Eind januari geeft master Koen De Bouw het startschot voor de eerste wintereditie van Filmfestival Oostende. Opener is de nieuwe film van Peter Monsaert, bekend van Le Ciel Flamand: Nowhere. Daarin vertolkt Koen De Bouw de hoofdrol naast jong talent Noa Tambwe Kabati.

Sebastien Dewaele (Undercover, Eigen Kweek), Sofie Decleir (De Dag), Karlijn Sileghem (Home) en Ruth Becquart (Chaussée D’Amour) vullen de cast aan. De film schetst een portret over verbinding, hoop en familiale roots.

In première op Filmfestival Oostende

Regisseur Peter Monsaert is vereerd dat zijn film als openingsfilm werd gekozen. “In première gaan op Filmfestival Oostende, voor zoveel echte liefhebbers, en dat samen met mijn cast en crew en iedereen die de film een warm hart toedraagt, is een droom. Ik kijk enorm uit naar het moment waarop iedereen kan ontdekken waar wij met hart en ziel aan gewerkt hebben.”

“Het feit dat de master van het festival, Koen De Bouw, een waarlijk meesterlijke prestatie neerzet, maakt het allemaal nog wat mooier. De chemie tussen hem en de jonge Noa Tambwe Kabati is fantastisch. Ik kan niet wachten om dat met het grote publiek te delen!”

Filmfestival Oostende loopt van 21 tot en met 29 januari en wordt afgesloten met de uitreiking van de Vlaamse film- en televisieprijzen, de Ensors.