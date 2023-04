Nostalgische filmnamiddag met De Witte van Sichem

De Lovie organiseert op 11 april in CC Ghybe een nostalgische filmnamiddag van met de film ‘De Witte van Sichem’ (1980), geregisseerd door Robbe De Hert.

1901, het socialisme groeit in de Belgische Kempen. Louis Verheyden, bijgenaamd De Witte, gaat naar school maar is niet echt een goede leerling. Hij haalt voortdurend grappen uit, houdt zich niet aan afspraken en zijn kwajongensstreken leveren hem steevast een pak rammel op van zijn norse vader.

Zijn vader vindt dan ook dat de maat vol is en Louis moet in zijn vrije tijd gaan werken bij de tirannieke boer Coene. Bij Louis valt dat verkeerd, maar er blijft hem weinig keuze. Het arme gezin kan de extra inkomsten gebruiken. Maar ook bij boer Coene staat er geen rem op de kwajongensstreken van Louis.

Hendrik Conscience

Tot op een dag, als hij weer eens straf heeft, hij op school in een rommelkamer wordt opgesloten waar hij het werk van Hendrik Conscience ziet staan: ‘De Leeuw van Vlaenderen’ of de Slag der Gulden Sporen. Het doet hem helemaal wegvluchten uit de realiteit en de moeilijke omstandigheden waarin een 12-jarige leeft anno 1900. Uiteindelijk is de Witte het allemaal zo beu dat hij een drastisch plan bedenkt.

De vertoning heeft plaats in CC Ghybe, Sint-Annastraat 13 in Poperinge op dinsdag 11 april om 14.30 uur. Een hapje of drankje is inbegrepen in de prijs. Standaardtarief 6 euro, kinderen tot 12 jaar betalen 3 euro. (AHP)