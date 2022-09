Nieuwe kortfilm van Raoul Servais ‘Der Lange Kerl’ in première op Film Festival Gent

Op 15 oktober wordt om 14 uur de jongste kortfilm van Raoul Servais die hij samen met Rudy Pinceel maakte als special event gepresenteerd op het Film Festival Gent. Het is de 16de kortfilm van de Oostendse animatiefilmer die in 1979 de Golden Palm op het Filmfestival van Cannes kreeg voor ‘Harpya’.

Dit naast tal van andere onderscheidingen en internationale prijzen in de loop van zijn lange carrière. Als tedere anarchist en overtuigd pacifist is geweldloos verzet een weerkerend thema in tal van zijn films.

Actueel

Servais broedde al een aantal jaren op het thema van ‘Der Lange Kerl’. Een Franse en een Duitse soldaat staan oog in oog en moeten in een handvol seconden beslissen of ze mekaar zullen doden of niet. Twee onschuldige mensen in de wurggreep van een zinloze, wrede oorlog. Vandaag is het eeuwige thema over de zinloosheid van het oorlogsgeweld actueler dan ooit.

Beklijvend

Het scenario voor dit beklijvend verhaal komt van Raoul Servais zelf. Samen met Rudy Pinceel, die een paar jaar geleden de documentaire ‘Servais’ maakte, zocht de Oostendenaar om heden en verleden in het verhaal te laten samensmelten met een mix van live action en animatie. Met de meest subtiele filmtechnieken en soundscapes, tot en met het visueel uitbalanceren van sequenties waarin humor en angst elkaars spiegelbeeld willen zijn.

Dirk Brossé zorgde voor de muziek, Gilles De Schryver belichaamt de Franse soldaat François en Matthieu Sys de Duitser Friedrich. De prent is een Frans-Belgische coproductie van het Gentse Creative Conspiracy en het Rijsselse Tchack. Tickets via filmfestival.be.