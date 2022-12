Nieuw publieksrecord in Budascoop: BUDA verrast de 50.000ste filmbezoeker

Kunstencentrum BUDA in Kortrijk verwelkomde de 50.000ste filmbezoeker in Budascoop. Nooit eerder bereikte BUDA meer dan 50.000 filmliefhebbers op een jaar. De gelukkige, wel erg jonge filmfan, werd bedolven onder de geschenkjes.

“We hoopten al sinds de topmaanden oktober en november dat we eindelijk e’s de kaap van 50.000 filmbezoekers zouden halen. In 2019 strandden we op 49.201 filmfans. Dat dit nu op de eerste dag valt van Winter Wonderland, ons aanbod van familieflims tijdens de kerstvakantie, is een leuk toeval”, zegt Lieve Vankeirsbulck, filmprogrammator.

Katrien Soenens en haar kleindochter Paulien van 4 jaar kwamen niets vermoedend naar de kinderfilm Ernest & Célestine kijken. Zij schrokken zich dan ook een hoedje toen aan de kassa plots een bel rinkelde en er confetti rondgeschoten werd. Paulien kreeg een verrassingspakket aangeboden. “Paulien is nu al een grote fan van Budascoop. Ze keek er echt naar uit om die film met de beer en de muis te zien”, zegt oma Katrien.

Interactieve filminstallatie

Winter Wonderland toont nog tot en met 8 januari elke namiddag om 14.30 uur twee kinderfilms. Luna Goessaert, publiekswerker: “Maar kinderen zijn welkom vanaf 13.30 uur om rond en met de CinéMammoet te spelen, een interactieve filminstallatie. Zo leren ze tegelijk hoe film werkt. We hebben sinds dit jaar overigens ook een mobiele versie waarmee we naar wijken en jeugdzorginstellingen trekken om ook kinderen te bereiken die niét van thuis uit de weg naar BUDA vinden.”