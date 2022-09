Natali Broods master op15de Filmfestival Oostende

Theatermaakster en actrice Natali Broods wordt de master van het 15de Filmfestival van Oostende, dat voor het eerst in januari plaatsvindt en opent op 27 januari met de film ‘The Chapel’ van Dominique Deruddere.

Natali Broods debuteerde als 19-jarige in de film S (1998) van Guido Henderickx. In 2003 vertolkte ze één van de hoofdrollen in Tom Barmans Any Way the Wind Blows (2003), samen met Matthias Schoenaerts. Vervolgens was ze onder meer te zien in De helaasheid der dingen (2009) van Felix van Groeningen. In 2016 won Natali Broods de Ensor voor Beste Actrice in een Bijrol voor de film Galloping Mind (2015) van Vandekeybus en in 2018 won ze een Ensor voor Beste Actrice in de film Façades van Kaat Beels en Nathalie Basteyns. Broods was ook te zien in tal van televisieseries, zoals Tabula Rasa (2017) en Over Water (2018-2020).

Family Dynamics

Natali Broods zoomt met haar thema ‘Family Dynamics’ in op families en hun (vaak onzichtbare) dynamieken: “Jarenlang samenleven met anderen is geen evidentie. Het evenwicht en de relatie tussen de verschillende leden van een gezin of familie is vaak broos. Geheimen, verlies, de komst van nieuwe personen… Het zijn maar enkele voorbeelden die de structuur en de dynamieken in de war kunnen brengen”, aldus Broods, die met haar masterselectie reflecteert over de steeds veranderende dynamieken tussen gezinsleden.

Deruddere

vrijdag 27 januari opent het filmfestival traditiegetrouw Vlaams, met de nieuwste film van regisseur Dominique Deruddere: The Chapel. Deruddere is één van de grootmeesters van de Belgische cinema. In 2021 bracht hij hulde aan zijn vriend Arno met Charlatan, een documentaire over het leven van de magnifique zanger. The Chapel vertelt het verhaal van de 22-jarige virtuoso pianiste Jennifer Rogers, die deelneemt aan de wereldberoemde Koningin Elisabethwedstrijd. Tijdens de wedstrijd worden de twaalf finalisten zeven dagen lang afgezonderd in de ‘Muziekkapel’, zonder enig contact met de buitenwereld. De film volgt Jennifer, die lijdt aan de stress van de competitie en het sociaal isolement en volledig de pedalen kwijt raakt. Aan de openingsfilm wordt ook een retrospectieve gekoppeld over de meest markante werken van Dominique Deruddere.

