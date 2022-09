Natali Broods master op 15de Filmfestival Oostende, retrospectieve voor Dominique Deruddere

Theatermaakster en actrice Natali Broods wordt de master van het 15de Filmfestival van Oostende, dat voor het eerst in januari plaatsvindt en opent op 27 januari met de film ‘The Chapel’ van Dominique Deruddere. Het festival pakt uit met drie competities en drie locaties.

Het kristallen jubileum voor het filmfestival wordt de eerste volwaardige wintereditie in 3 jaar en kiest voor actrice Natali Broods als master. Ze was te zien in het theater en al 20 jaar op het witte doek; ze won een Ensor in 2018 en zal bij het brede publiek bekend zijn van rollen in tv-reeksen Tablua rasa, Over Water en Déja vu.

“Ik koos ‘Family Dynamics’ als thema. Ik ben er door gefascineerd. Het trekt me al lang aan in film en theaterteksten. We zijn allemaal deel van een familie waar iedereen zijn functie heeft, maar die niet noodzakelijk wil behouden. Het boeit me hoe die dynamiek en strategieën verdeeld zijn. In de films die ik koos lijkt alles OK, tot er iets van buitenaf komt.” Festen, A woman under the influcene, Queen of Hearts en zeven andere films worden in haar selectie vertoond. “Ik kijk erg uit naar het filmfestival. Het is een deel van mijn job die ik erg graag doe maar het is bovenal genieten.”

Nieuwe film Deruddere

De openingsfilm wordt de première van The Chapel, de nieuwe film van Dominique Deruddere, en vertelt het verhaal van een pianiste die deelneemt aan een wedstrijd en zeven dagen lang afgezonderd wordt in een kapel. “De film gaat vooral niet over de Koningin Elisabethwedstrijd. Dat is enkel het decor”, zegt de cineast. Voor Deruddere is het een blij weerzien met de badstad: de film over Will Tura ging er in 2018 in première en in 2021 volgde zijn ode aan Arno met Charlatan. De cineast lag ook aan de basis van het filmfestival : “Ik hou veel van Oostende. Pakweg 20 jaar geleden zaagden Arno en ik bij iedereen dat er een filmfestival moest komen. Ook tegen Peter Craeymeersch. En ik ben tevreden als ik zie wat het nu geworden is. Het groeit elk jaar en wordt hét festival van België.”

“Ik ga zelf niet kijken naar mijn films. Eenmaal een film af is, is het klaar” – Dominique Deruddere

Deruddere wordt geëerd met een retrospectieve met zijn bekendste films waaronder Crazy Love, Iedereen Beroemd en Brussels by Night. Hij bekende : “Ik ga zelf niet kijken naar mijn films. Eenmaal een film af is, is het klaar. Ik ga ook niet naar de nieuwe The Chapel kijken. Ik ben wel aanwezig en zal nadien reacties peilen, maar tijdens de film zit ik in de bar.”

Meer locaties

Peter Craeymeersch (artistiek directeur filmfestival Oostende) : “Er zijn dit jaar 3 locaties waar we films tonen. Naast Kinepolis en het Kursaal komt ook De Grote Post er bij. We behouden ook onze 3 internationale competities en geven in de schoot van het festival een podium aan de Jaimies die online filmcontent huldigen, en aan de Ensors. We mikken op minstens 30.000 bezoekers. We willen het ook laagdrempelig houden. Met een festivalpas voor 39 euro kun je alle films zien.”

Nieuw dit jaar is dat Filmfestival in een aantal West-Vlaamse culturele centra ook vertoningen plant van nieuwe film die genomineerd zijn voor de Ensors. “We slaan onze vleugels uit”, klinkt het.