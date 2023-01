Natali Broods en Dominique Deruddere krijgen ster op Filmfestival Oostende

Actrice Natali Broods en regisseur Dominique Deruddere hebben vrijdag een ster gekregen op het filmfestival van Oostende. Het duo mocht bij de opening van het festival elk een ster onthullen op de Oostendse zeedijk. De vijftiende editie van het filmfestival gaat vrijdag van start.

Op de Walk of Fame op de zeedijk werden ter hoogte van de Venetiaanse Gaanderijen de afgelopen jaren al heel wat grote namen uit de binnen- en buitenlandse filmwereld vereeuwigd. Daar horen nu ook Natali Broods en Dominique Deruddere bij. Die eerste is dit jaar master van het filmfestival. Broods cureerde de masterselectie onder de noemer ‘family Dynamics’. De actrice is bovendien te zien in de nearfiction-reeks ‘Arcadia’ die Filmfestival Oostende zal afsluiten.

Ook Dominique Deruddere was zeer tevreden met zijn ster. © PM

Dominique Deruddere opent de vijftiende editie van FFO met ‘The Chapel’, zijn laatste nieuwe langspeelfilm. Deruddere is bekend van onder andere ‘Wait Until Spring, Bandini’ en ‘Iedereen beroemd!’, waarvoor hij een Oscarnominatie voor Beste Buitenlandse Film kreeg. Op het filmfestival wordt Dominique Deruddere gevierd met een retrospectieve. “Mede door het gezaag van Arno Hintjens en mezelf is Filmfestival Oostende uit de grond gestampt. De prachtige stad moest simpelweg een filmfestival krijgen”, zegt Deruddere. (Belga/PM)