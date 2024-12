Na internationale prijs en succes van Daphne in De Slimste Mens: ‘Holy Rosita’ is opnieuw te zien in de bioscoop

In De Slimste Mens ter Wereld zet Daphne Agten een absoluut record neer. De actrice brak begin dit jaar door in de film ‘Holy Rosita’ van Wannes Destoop. De film is daarom opnieuw te zien in enkele zalen.

Begin dit jaar mocht ‘Holy Rosita’ het Filmfestival van Oostende openen. De film van regisseur Wannes Destoop uit Waregem heeft intussen een indrukwekkend parcours afgelegd. Afgelopen weekend kaapte het nog de hoofdprijs weg op het Italiaanse Torino Film Festival. Voor regisseur Wannes Destoop is het meer dan een film, het was ook een oproep voor meer empathie, zo vertelde hij begin dit jaar aan De Krant van West-Vlaanderen.

Met de film gaf hij ook de kans aan Daphne Agten om zich aan film te wagen. Doorgaans focust de actrice zich vooral op het theater. Dat ze ook bijzonder veelzijdig, grappig en slim is, bewijst ze dezer dagen in de populaire quiz De Slimste Mens ter Wereld op Play4. Ze zette daar een absoluut record neer, met nu al 19 opeenvolgende deelnames. Daarmee doet ze het beter dan vorig recordhoudster Ella Leyers.

Van Lichtervelde tot Knokke

Met de prijs en het succes is er nu ook vernieuwde interesse voor de film. Daarom verschijnt ‘Holy Rosita’ de komende weken opnieuw in de bioscoop, over gans Vlaanderen. De film draait rond Rosita, een goedlachse, graag geziene vrouw met een vurige kinderwens. De mensen rond haar vinden dat onverantwoord omdat ze amper voor zichzelf kan zorgen. Wanneer het Rosita dan toch lukt om zwanger te worden, kiest ze ervoor haar zwangerschap geheim te houden. Terwijl zij vastbesloten is om moeder te worden, vecht ze ook voor controle over haar eigen leven.

Daphne Agten zet in ‘Holy Rosita’ een beklijvende en ontroerende prestatie neer. © GF

Bij ons kan je gaan kijken in Cinema De Keizer in Lichtervelde, op vrijdag 6 en woensdag 18 december. Op zondag 15 december speelt hij in Cinema Lumière in Brugge, op maandag 16 december in Scharpoord in Knokke, op zaterdag 28 december in De Schakel in Waregem en tenslotte op zondag 9 februari in De Spil in Roeselare. Wie liever thuis kijkt: de film is ook te zien op Streamz.

Lees hier ook het verhaal van Cilou David, het kleine meisje dat schittert aan de zijde van Daphne en intussen ook Kinderkrak van Roeselare.