Na het succes van ‘Eigen Kweek’: opnames voor film ‘Dust’ over Lernout en Hauspie bij bakkerij Geert in Wijtschate

De opnames voor de film ‘Dust’ zijn gestart. De film vertelt het verhaal van twee zakenmannen die failliet gaan en is gebaseerd op wat Lernout en Hauspie nu 25 jaar geleden is overkomen. Het scenario voor de film is een product van Angelo Tijssens uit Blankenberge. Hij is gekend als co-scenarist van de films Girl en Close van Lukas Dhont. In Wijtschate werd onder meer gefilmd in Bakkerij Geert.

De regie is in handen van Anke Blondé, die eerder al de politieserie ‘Juliet’ draaide in De Haan. Als regisseur vindt ze onder meer in Heuvelland het geknipt landschap voor passende beelden bij het verhaal. “En dat kan alleen maar het toerisme ten goede komen,” zegt bakkersvrouw Greet Verraes van bakkerij Geert in de Ieperstraat. “Net zoals bij Eigen Kweek.”

Dat de productie bij hen terechtkwamen was een verrassing. “Eén van de vele geldbeleggers heeft een zus die een bakkerij heeft en zo werden we aangesproken. We hebben meteen toegezegd. Dat zal wel typisch West-Vlaams zijn zeker. Als ons iets gevraagd wordt zullen we ook maken dat het in orde is.”

De bakkerij zal een week lang gesloten zijn. “Na de opnames beginnen we aan het opruimen op zaterdag en maandag. En dan genieten we van een paar dagen verlof.” De bakkerij is dan wel gesloten tijdens de opnames, gewerkt moet er worden. Net zoals anders ligt de bakkerij vol lekkers, van brood over koffiekoeken tot gebakjes. Of in het assortiment straks ook Dust-varianten zullen verkrijgbaar zijn is nog een open vraag. “Maar dat is zeker een idee om even over na te denken.”

Op vrijdag 14 februari zijn er opnames van 17 tot 01 uur ‘s nachts. Er is geen doorgaand verkeer mogelijk in de Ieperstraat, stuk Hospicestraat – Staanijzerstraat.

Plaatselijk verkeer (woning bereiken en verlaten) door de bewoners zal mogelijk zijn tussen de opnames door. Verkeer wordt omgeleid via de Hospicestraat en de Staanijzerstraat . Het eenrichtingsverkeer in de Staanijzerstraat wordt daarvoor tijdelijk opgeheven. Om extra uitwijkplekken te voorzien, komt er nog extra parkeerverbod in de Staanijzerstraat, kant van de pare nummers. Voor een aantal buitenscènes zal de doorgang naar de Bossenstraat moeilijk zijn. Om de hinder zo klein mogelijk te houden, worden die opnames na 22 uur gefilmd.