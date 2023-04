MOOOV filmfestival voor het eerst in Zuid-West-Vlaanderen

Van 20 april tot 2 mei strijkt het MOOOV filmfestival voor het eerst neer in Zuid-West-Vlaanderen, in Harelbeke, Kuurne, Wevelgem en Kortrijk. Sinds haar ontstaan bundelt MOOOV een stevig pakket films vanuit alle hoeken van de wereld tot een festival en organiseert activiteiten en gespreksavonden die met het thema van de filmvoorstelling te maken hebben, zoals de Oekraïneoorlog, klimaatverandering of een initiatie Iraanse volksdans.

Het initiatief om het filmfestival naar onze regio te halen, komt van de verschillende Mondiale Raden van Harelbeke, Kuurne, Wevelgem en Kortrijk. Deze adviesraden voor mondiaal beleid staan de stad bij in de aanpak rond duurzame ontwikkeling, noodhulp, ondersteuning van lokale organisatie en ngo’s voor buitenlandse projecten en gelijke kansenbeleid.

Kuurne bijt spits af

Het MOOOV Filmfestival Zuid-West-Vlaanderen wordt officieel geopend op donderdag 20 april om 19u in de Hoeveschuur te Kuurne met de film “Amor y Matemáticas”. Vooraf is er een kort woord vanuit de organiserende steden en gemeenten, achteraf een feestelijke receptie.

MOOOV toont films die zowel een spiegel als een venster zijn. Verhalen confronteren, informeren, sensibiliseren, doen ons reflecteren over wie we zijn als individu, maar bieden ook een kans om onze blik te verruimen. En dit sluit goed aan bij het streven van de mondiale raden om een bijdrage te leveren aan een objectieve beeldvorming over mondiale verhoudingen in onze geglobaliseerde wereld. Film is hiervoor trouwens een krachtig medium.

Organisatie

De We{i}reldraad van Harelbeke slaat voor de organisatie van het evenement de handen in elkaar met CultuurCentrum het SPOOR. De Mondiale Raad Kortrijk zet samen met Howest – lid van de adviesraad – en VIVES (beiden organiseren het postgraduaat duurzame ontwikkeling), Lieve Zusjes Stoere Broers en Budascoop zijn schouders onder dit project. De Mondiale Raad Kuurne werkt samen met cultuurfestival Splinters. Het gemeentebestuur van Wevelgem en Mondiale Raad Wevelgem organiseren vanuit het Cultuurcentrum Wevelgem.