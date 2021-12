Mentale gezondheid centraal op Filmfestival Oostende: “Deze editie gaat zeker door”

De eerste wintereditie van het Filmfestival Oostende (FFO) gaat zeker door. Zo zegt artistiek directeur van het festival Peter Craeymeersch dinsdag op de persvoorstelling van het festival. Master Koen De Bouw kiest na een bewogen coronaperiode bewust voor ‘mentale gezondheid’ als centraal thema. Het filmfestival wordt op 29 januari afgesloten met de uitreiking van de Ensors met een grondig vernieuwde zaalshow.

“De keuze voor mentale gezondheid als thema is in deze tijden bijna geen keuze meer maar een soort morele verantwoordelijkheid”, stelt master Koen De Bouw. Met zijn masterselectie aan films wil De Bouw het belang van mentale gezondheid benadrukken. “Als je naar de afgelopen twee jaar kijkt kan je daar niet onderuit. Ik denk dat film en theater verhalen vertellen die over helden maar ook antihelden gaan. Daar herkennen we onszelf in en dat delen met elkaar blijft een essentie.”

Het filmfestival wordt geopend met de film ‘Nowhere’ van Peter Monsaert. De slotfilm is ‘Aller/Retour’ van Dorothée Van Den Berghe. Dit jaar wordt een lifetime achievement award uitgereikt aan Marc en Alex Warmerdam. De broers vertonen hun nieuwe film ‘Nr.10’ op het filmfestival en het publiek kan ook hun ouder werk ontdekken. De tweede lifetime achievement award gaat naar actrice Sien Eggers.

Familiedag

Op zondag 23 januari gaat er op het filmfestival een familiedag door in samenwerking met onder meer Ketnet en Ketnet Junior. Voor de tweede keer worden ook de online video awards De Jamies uitgereikt. Dat gebeurt op 28 januari in De Grote Post en is live te volgen op VRT Nu en Youtube.

Het filmfestival wordt traditioneel afgesloten met de uitreiking van de Ensors. In het Kursaal van Oostende zal een grondig vernieuwde zaalshow doorgaan met voor het eerst genderneutrale awards. Dat zal vermoedelijk met een publiek van maximaal 200 aanwezigen zijn. “Wij zijn voorbereid op alle scenario’s. Stel dat er toch beslist wordt om de cinema’s te sluiten dan houden we het festival wanneer ze heropenen. We hebben enkele weken nodig om het op te starten en wij willen ons programma zeker aan het publiek tonen”, zegt Peter Craeymeersch.

Het filmfestival gaat van start op 21 januari 2022.