Meiboomlaan in Roeselare is even decor voor filmopname à la The Fast & The Furious

The Fast & The Furious voor even in Roeselare. Zo leek het er zaterdagochtend langs de Meiboomlaan er wel op. Personal trainer Rik Termote, die in het verleden al enkele kortfilms maakte in de stijl van James Bond, kon dit keer rekenen op tal van klanten die hun speciale wagen meebrachten en mee figureerden bij het maken van een promotiefilm.

Snelle mooie wagens, stoere mannen en vrouwen en zelfs enkele nepwapens. De bewoners van de Meiboomlaan, die zaterdagochtend voor enkele uren werd afgesloten, waanden zich even in Hollywood.

Rik Termote, in het dagelijkse leven actief als personal trainer, gebruikte de locatie om een nieuw filmproject uit te werken. “Ik maakte in het verleden al verschillende kortfilms, maar momenteel broeden we op tal van nieuwe filmprojecten. De opnames die hier nu gebeuren dienen voor een promotiefilmpje vol actie en emoties. Met het filmpje willen we tonen wat we in onze mars hebben en de mensen warm maken voor nieuwe projecten. Een echte verhaallijn is er echter niet. Ik denk wel dat we de Roeselarenaar nieuwsgierig hebben gemaakt.”

Rodenbachverhaal

De komende periode staan er verschillende projecten voor de filmmaker op til. “Onder andere in Oostende, Antwerpen, maar ook in Roeselare hebben we plannen. Daar werken we aan een Rodenbachverhaal in James Bondstijl.”

Voor de opnames van het promotiefilmpje sprak Rik zijn eigen netwerk aan. Onder andere Adelina Stratan uit Roeselare figureerde mee. “Ik sta graag voor de camera, maar een echte filmopname is toch wel nieuw voor mij. Zenuwachtig ben ik alvast niet.”

Ook Laurent Monsieurs van LM Motors uit Izegem werkte mee aan het filmproject. “Ik ben zelf actief binnen de autosector en verkoop ook enkele exclusieve wagens. Rik vroeg me of ik met een van die wagens wou aanwezig zijn. Voor mij is het ook een mooie vorm van reclame.”

De filmopname langs de Meiboomlaan duurde ongeveer een uurtje. Tijdens een eerste opname werd een spectaculair beeld vastgelegd met alle stoere figuranten op een rij voor hun wagens. Daarna werden nog wat opnames gemaakt van de twee hoofdrolspelers: Rik zelf en Demi Eestermans, die een achttal jaar geleden nog deelnam aan het televisieprogramma The Voice.