Meet The Masters eert Raoul Servais op 5 april

Op woensdag 5 april eert ‘Meet The Masters’, het project van Filmfestival Oostende dat maandelijkse ontmoetingen met filmgrootheden organiseert, de recent overleden Oostendse animatiefilmer Raoul Servais.

De op 94-jarige leeftijd overleden ‘Tovenaar van Oostende’, innovator van de animatiefilmgenre en ereburger van de stad, krijgt zo een hommage van het Filmfestival Oostende in De Grote Post. Die avond ontdekt het publiek, samen met met gastheer Robbe Vervaeke, animatieregisseur en docent aan het KASK en gasten (TBA), het indrukwekkend oeuvre van Raoul Servais. Meet The Masters start om 19 uur in zaal De Kleine Post en de toegang is gratis.