Mathieu uit De Panne en Fabrice uit Roeselare winnen gouden Dolphin in Cannes

Filmbedrijf Het Bataljon uit Gent won op het Cannes Corporate Media & TV Awards-festival de gouden Dolphin voor ‘Beste Corporate Film’ voor z’n productie voor The Brew Society. Regisseur en cameraman waren ook twee West-Vlamingen.

Het Cannes Corporate Media & TV Awards-festival, dat plaatsvond in de bekende filmhoofdstad Cannes, ontving bijna 900 inzendingen uit meer dan 45 landen. Er werden door meer dan 70 juryleden uiteindelijk 130 inzendingen geselecteerd om een Dolphin Award te ontvangen. Het Bataljon werd bekroond met een gouden Dolphin Award, die een hoogtepunt vormt in de erkenning van creatieve excellentie op het gebied van bedrijfsfilms.

De winnende film, geproduceerd voor The Brew Society uit Heule, belichaamt de missie van het bedrijf om ‘goesting te geven’. De kijker wordt meegenomen in de levendige sfeer van de brouwerij. De keuze voor Wim Willaert als de stem van de video voegt een authentiek West-Vlaams accent toe. Deze bedrijfsfilm heeft niet alleen indruk gemaakt op de jury in Cannes, want eerder in 2022 werd hij al bekroond als ‘Beste Corporate Film’ op de Video Experience Day in Brussel.

West-Vlaanderen boven

De regisseur van de winnende bedrijfsfilm, Mathieu Stevens, is ook de stichter van Het Bataljon én West-Vlaming. Bovendien is de cameraman van dienst, Fabrice Parent, eveneens een provinciegenoot.

“Ik ben een geboren en getogen Roeselarenaar en woon nu opnieuw in Roeselare”, steekt Fabrice van wal. “Mijn pa was LO-leerkracht in Sint-Idesbald en mijn ma was ook leerkracht: zij gaf notenleer in de muziekschool. Ik heb ASO gevolgd en heb dan een jaar handelswetenschappen gestudeerd. Dat was niets voor mij en ik begon fotografie en film te volgen in Sint-Lucas. Mijn pa maakte op reis altijd artistieke, analoge foto’s van onze bestemmingen en mijn broer en ik probeerden dat dan ook eens. De liefde voor beeldvorming zat er dus al een beetje in. In Sint-Lucas evolueerde ik naar de richting film en op het einde van mijn studies had ik al enkele videofilms gemaakt. Ik begon tien jaar geleden meteen als freelancer en werk graag en veel met Mathieu en Het Bataljon.”

“Ik kom uit Adinkerke waar ik ook opgegroeid ben”, neemt Mathieu over. “Mijn zomervakanties speelden zich af op het strand, de Meli en de speelpleinwerking. Toen ik dertien jaar was, verhuisde ik met mijn mama naar Zottegem en kwam ik enkel in de weekends naar De Panne. Nu woon ik in Gent waar ons bedrijf ook is gevestigd. Maar West-Vlaanderen krijg je nooit meer weg: de mooiste taal die er is (lacht) en West-Vlamingen onder elkaar begrijpen elkaar blijkbaar zeer snel.”

“Van opleiding ben ik eigenlijk orthopedagoog, maar verhalen schrijven en dat omzetten in filmpjes is altijd een hobby van mij geweest.”

Allereerste Dolphin

“Nadat we met enkele vrienden een vzw hebben opgericht en er een eerste kortfilm kwam, begon ik in bijberoep met regisseren en produceren. Net voor corona werd ik volledig zelfstandig met filmbedrijf Het Bataljon. Voor zowel Fabrice als ik is het de eerste Dolphin die we winnen. En dan nog meteen het gouden exemplaar voor beste bedrijfsfilm. Ja, het voelde alsof we de hoofdprijs hadden gewonnen. We waren ongelooflijk enthousiast, want dat hadden we echt niet verwacht. Ik wist vooraf dat we ‘iets’ hadden gewonnen – kwestie van ons naar Cannes te lokken – maar niet dat het meteen een gouden Dolphin zou zijn.”

“Het werd een leuk feestje met toch behoorlijk wat champagne achteraf”

“Wij hebben daar mensen ontmoet die toch indruk hebben gemaakt. Aan het strand onder het Carltonhotel stonden we te praten met iemand die een bedrijfsfilm voor Porsche had gemaakt met een budget van 200.000 euro. Stel je voor!”

Mooie foto

“Dan doet het dubbel zo veel deugd als je dan de hoofdprijs kunt meenemen”, lacht Fabrice. “We hebben op die prijsuitreiking dan ook een leuk feestje gebouwd en behoorlijk wat champagne gedronken. Neen, wildplassen op het strand hebben we niet gedaan (lacht). De volgende dag zijn we lekker gaan eten en hebben we verder champagne gedronken. En dan was het tijd om terug naar huis te keren. Lien, de vriendin van Mathieu, kon echt niet meer. Maar ze heeft wel haar mooie rode loper-foto met ons in Cannes!”

“Wat de toekomst brengt? Dat is niet zo moeilijk”, bedenkt Mathieu. “Blijven zoeken naar mooie projecten en zo veel mogelijk mooie verhalen omzetten in pakkende beelden. En er is de ambitie om in de toekomst iets te doen met fictie. En ja, Fabrice en ik zullen nog vaak samen aan de slag gaan. Zoals eerder gezegd, West-Vlamingen vinden elkaar snel.”