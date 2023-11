Marc Desmet werkt aan tweede langspeelfilm: première ‘Ilani’ in voorjaar 2024

De Zwevegemse cineast Marc Desmet is volop bezig aan zijn tweede langspeelfilm die de werktitel ‘Ilani’ meekreeg. De opnames zijn grotendeels achter de rug, maar nu vraagt de montage heel wat tijd. Het is de bedoeling dat de film in februari of maart 2024 in première gaat in Kinepolis.

De immer actieve Marc Desmet (76) slijt de jongste dagen vooral aan zijn montagetafel. Daar zet hij de beelden voor zijn nieuwste productie Ilani op de juiste plaats zodat ze het verhaal vormen dat hij voor ogen heeft. “Het verhaal van de film werd geschreven voordat ik de film Opa realiseerde in 2016 en 2017. Omdat het echter een langere film is, we spreken toch van langer dan 2 uur, heb ik Opa eerst gedraaid”, begint Marc terwijl hij op de monitor enkele beelden opzoekt om ons een voorsmaakje te geven.

Het verhaal

De nieuwe film gaat over een meisje, Ilani, dat hoort dat haar vader niet haar echte vader is. Deze zou zich verhangen hebben. Iets wat volgens Ilani niet klopt en ze gaat op zoek naar de waarheid. Tijdens die zoektocht ontmoet ze een vriendin en er ontwikkelt zich een lesbische relatie tussen de twee. De nieuwe productie is volgens Marc niet meteen te vergelijken met Opa. “Opa was vooral op Zwevegem gericht. De acteurs kwamen grotendeels uit onze gemeente en de filmlocaties brachten onze mooie natuur in beeld. Alles was ook herkenbaar. Nu is dit veel minder het geval. De acteurs komen nu vanuit heel West-Vlaanderen en zelfs uit andere provincies. We hebben wel vooral in Zwevegem gefilmd, maar de locaties zullen toch een stuk minder herkenbaar zijn, denk ik.”

Corona

Net zoals bij zovele projecten, kwam ook hier corona roet in het eten gooien. “De voorbereidingen voor deze film zijn kort na Opa begonnen. De zoektocht naar acteurs en actrices verliep vrij goed, waardoor ik tegen de coronaperiode de volledige ploeg had samengesteld. Tijdens de coronaperiode kon er uiteraard niet gefilmd worden. Alles werd uitgesteld. Spijtig genoeg waren enkele mensen al engagementen aangegaan voor andere projecten en konden ze zich niet meer of onvoldoende vrijmaken voor Ilani. Er zat niets anders op dan van nul te beginnen. Daarnaast was het ook niet altijd makkelijk om de agenda’s gelijk te stemmen zodat voor bepaalde scenes de nodige mensen aanwezig waren. Wellicht hebben we het langst gezocht naar de kleine Ilani. Er stelden zich zo’n 55 kinderen van drie of vier jaar kandidaat. Uiteindelijk hebben we haar gevonden in Laure ‘tKindt uit Zwevegem.”

“De acteurs komen vanuit heel West-Vlaanderen en zelfs uit andere provincies”

De film werd ook gemaakt met een kleinere crew. “Er kruipt nogal wat tijd in het maken van zo’n langspeelfilm. Het was dan ook moeilijker om medewerkers te mobiliseren. Meestal waren we met een kleine ploeg van drie medewerkers aan het werk.”

Montage

De buitenopnames zijn achter de rug. “Wel dienen er nog enkele kleinere binnenopnames te gebeuren. In totaal zitten we nu al boven de 100 draaidagen, vooral door de wisselende weersomstandigheden. We zijn al een tijdje bezig met de montage, wat ook een hele, maar leuke klus is.” Aanvankelijk had Marc Desmet in januari in première willen laten gaan, maar dat zal niet lukken. “Ik mik nu eerder op februari, al kan het evengoed maart zijn. Er zit geen druk achter en stress ken ik niet. Belangrijkste is dat de film goed is.” Marc hoopt dat de film minstens een even groot succes zal zijn als zijn eerste langspeelfilm Opa. “Deze film werd voor het eerst getoond in 2018 in Kinepolis. Daarna was hij al in vele culturele centra te zien, en er staan nog enkele aanvragen op de planning. Juiste aantallen heb ik niet, maar zeker 7.000 mensen hebben die film al gezien. Ik ben daar wel een beetje trots op.”

Andere plannen

Na dit filmproject zal Marc niet op zijn lauweren rusten. “Ik heb al andere plannen in mijn hoofd, waarvan sommige al uitgeschreven, maar dat is voor later”, besluit Marc Desmet die jaren terug nog reportages filmde voor het programma Jambers en nadien al veel prijzen won met zijn kortfilms.