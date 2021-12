Mannen achter filmpodcast ‘Gremlins Strike Back’ geven 9 filmtips voor een luie vakantiedag

In januari wordt de 150ste aflevering van de populaire filmpodcast ‘Gremlins Strike Back’ gelanceerd. Die wordt al sinds jaar en dag in goede banen geleid door twee West-Vlamingen en Sven De Ridder. Speciaal voor ons lijsten ze negen films op voor een heerlijk luie kerstvakantiedag, kater niet noodzakelijk inbegrepen.

De filmpodcast Gremlins Strike Back is al zes jaar een vaste waarde in podcastland. Bart De Duytsche, die zijn strepen verdiende op verschillende filmsets en vandaag werkt als audiovisueel technicus, klopte aan bij acteur Sven De Ridder, ook al een groot filmadept. Maarten Melon, met roots in Veurne, kwam het gezelschap vervoegen. Hij werkt als zelfstandig monteur en regisseur.

Elke twee weken zetten ze een nieuwe aflevering online, waar een breed spectrum van filmfans wordt aangesproken. Dat gaat van obscure horrorfilms tot film noir, verborgen pareltjes maar ook recente blockbusters. Gooi daarbij wat originele rubrieken, fijne specials en de uitgebreide filmkennis met een uitgesproken mening, en het hoeft geen betoog waarom ze al sinds jaar en dag kunnen rekenen op een schare trouwe fans. Leuk detail: Sven is naast acteur ook stemregisseur. Zo kon hij zijn podcastcollega’s een rolletje laten versieren in de Vlaamse versie van The LEGO Ninjago Movie en Space Jam 2.

Naar aanleiding van hun 150ste aflevering verzamelden ze elk drie kijktips voor deze donkere dagen.

Sven De Ridder

The Silent Partner (1978)

“Een Canadese kraakfilm met über-Canadees Christopher Plummer in de rol van kerstman/bankovervaller. Elliot Gould – dé ster van de jaren zeventig – is de bankbediende die stockholmsyndroom-gewijs een vreemde adoratie krijgt voor de crimineel. Leuke kerstsfeer in het winkelcentrum en als extraatje die andere Canadees John Candy die, nog voor Home Alone, zijn opwachting maakt. De letter G was voor mij na het bekijken van deze film nooit meer dezelfde.”



To be or not to be (1983)

“De beste Mel Brooks-film die niet geregisseerd werd door Mel Brooks. Als grote fan is deze remake van een film uit 1942 de meest kerstachtige (niet-)Brooksfilm. Al was het maar omdat het verhaal zich afspeelt in het koude Polen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het theatermilieu en de potsierlijke nazi’s, gespeeld door Christopher Lloyd en Charles Durning, maken van deze komedie een klassieker.”



Scrooged (1988)

“Een wat vergeten kerstfilm van de onlangs overleden Richard Donner, waarin Bill Murray een hedendaagse versie van Ebenezer Scrooge neerzet. Het verhaal volgt trouw de Dickens methode en is daarenboven ontzettend grappig. Leuke bijrollen van Robert Mitchum, Bobcat Police Academy Goldwaith, Karen Allen en John Dynasty Forsythe. Een echte kerstfilm pur sang.”



Bart De Duytsche

Batman Returns (1992)

“Tim Burton’s tweede Batman-film, in dezelfde gotische stijl als zijn eerste. De Joker maakt plaats voor Catwoman en Penguin in dit vervolg dat zich rond Kerstmis afspeelt. Voor zij die hun kerst iets donkerder maar toch feestelijk willen.”



Kiss Kiss Bang Bang (2005)

“Val Kilmer en Robert Downey Jr. hebben de tijd van hun leven in deze onderschatte moderne komische take van het film noir-genre. Regisseur en scenarist Shane Black laat quasi al zijn verhalen plaatsvinden in de kerstperiode en deze onderschatte film is geen uitzondering. Ondanks dat dit lichtvoetig mysterie met snedige dialoog zich in het zonovergoten LA afspeelt, is de kerstsfeer continu voelbaar.”



The Shape of Water (2017)

“De Oscarwinnaar voor beste film in 2018. Een sprookje voor volwassen dat weliswaar misschien niet té eng is voor oudere kinderen, maar een familiefilm zou ik het net niet noemen. In de traditie van de oude Universal monsterfilms zoals Frankenstein en Creature from the Black Lagoon, maar dan met een goeie scheut magisch-realisme. Met dank aan de Mexicaanse regisseur Guillermo Del Toro, zorgt deze fantasierijke fabel voor een betoverende kijkervaring.”



Maarten Melon

The Invisible Man (1933)

“Een film die start in een sneeuwstorm lijkt me passend voor deze periode. Dokter Jack Griffin is misschien wel mijn favoriete Universal-monster en wordt perfect vertolkt door de immer fantastische Claude Rains die amper zichtbaar in de film zit. Laat je verrassen door de effecten en het verhaal van een wetenschapper die krankzinnig wordt door zijn eigen uitvinding. The Invisible Man werd bovendien geregisseerd door grootmeester James Whale die ook de kleppers Frankenstein, Bride of Frankenstein en The Old Dark House in goeie banen leidde én zijn eigen biopic kreeg in 1998 met als titel Gods and Monsters.”



The Thing (1982)

“Hoewel je voorgaande films perfect met de kinderen kunt bekijken, is deze enkel voor de mama’s en papa’s. Na The Thing from Another World (1951) is deze adaptatie van Who Goes There? (1938) niet enkel een van de beste remakes ooit gemaakt, maar gewoonweg ook een van de beste films ooit. Punt. John Carpenter laat een witte hel op je los wanneer een onderzoeksteam op Antarctica af te rekenen krijgt met een entiteit die tweedracht zaait. Kleppers als Kurt Russel, Keith David en Wilford Brimley leveren stuk voor stuk glansprestaties af.”



Little Women (2019)

“Misschien wel dé verrassing van 2019 was deze zesde adaptatie (1917, 1918, 1933, 1949, 1994 en 2019) van de gekende roman van Louisa May Alcott. Greta Gerwig, wiens vorige film Lady Bird heel goed werd ontvangen, blaast met grote dank aan Saoirse Ronan nieuw leven in de vier zusjes March die tijdens de Burgeroorlog, zonder vader, elk hun eigen leven proberen te leiden. Met Emma Watson, Florence Pugh, Laura Dern en Meryl Streep bovendien een vrouwenensemble om u tegen te zeggen.”