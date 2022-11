Makers van ‘Bevergem’ zoeken jonge tennissers voor hoofdrollen in nieuwe film

De West-Vlaamse regisseur Leonardo van Dijl is op zoek naar jonge tennisspelers voor de film ‘Julie’, die hij dit najaar draait. Jongens en meisjes tussen 12 en 18 jaar kunnen deelnemen aan een casting in de kerstvakantie.

Dit najaar starten de opnames voor Julie, een film over een 14-jarig tennistalent. “Het is een sportfilm die focust op mentaal welzijn en genezing, letterlijk maar ook figuurlijk”, vertelt Leonardo van Dijl, een uit Harelbeke afkomstige regisseur. Hij tenniste overigens zelf, bij TC De Egelantier in Kortrijk. “De film is de ultieme hommage aan mijn jeugd, die volledig in het teken stond van Kim Clijsters en Justine Henin.”

Voor de film zoekt Leonardo jonge tennissers. In de kerstvakantie vinden open castings plaats voor tennisspelers tussen 12 en 18 jaar oud, zoals jongens als meisjes. “Acteerervaring is niet van belang, een passie voor tennis wel.” Wie zich wil inschrijven voor de castings, kan dat via deze link. “Voeg zeker ook een video toe waarin je jezelf voorstelt, ons vertelt voor welke club je speelt en wie je favoriete tennisspeler is.”

Leonardo schreef het scenario voor Julie samen met Ruth Becquart, die je kent als actrice in Clan, Chaussée d’Amour en Undercover. De productie is in handen van De Wereldvrede, dat eerder ook al Bevergem, Albatros en Roomies afleverde. Maar ook het productiehuis Films du Fleuve van de gebroeders Dardennes werkt mee aan de prent.