Maar liefst vijf Ensors voor ‘Julie Zwijgt’ van Leonardo van Dijl

De films ‘Holy Rosita’ en ‘Julie Zwijgt’ hebben elk vijf prijzen gewonnen op het Gala van De Ensors. De prijzen werden vrijdag uitgereikt in het Kursaal Oostende. Fatma Taspinar en Xavier Taveirne presenteerden in een mix van live-uitreikingen en terugblikken naar de afgelopen filmfestivalweek de winnaars in dertig categorieën.

Het slotweekend van het Filmfestival van Oostende is vrijdagavond ingezet met het Gala van De Ensors. Tijdens de awardshow verzilverde de film ‘Holy Rosita’ vijf nominaties: beste muziek (David Martijn), beste art direction (Toon Mariën), beste acteerprestatie hoofdrol – film (Daphne Agten), beste acteerprestatie ondersteunende rol – film (Mieke De Groote) en de Telenet Publieksprijs.

De andere grote winnaar was de film ‘Julie Zwijgt’, met eveneens vijf Ensors: beste geluid (Arne Winderickx, Boris Debackere, Gustaf Berger), beste scenario film (Leonardo van Dijl, Ruth Becquart), beste kostuum (Ellen Blereau), beste regie film (Leonardo van Dijl) en beste D.O.P. (Nicolas Karakatsanis).

‘SKUNK’ werd bekroond met de Ensor voor beste film, en verzilverde ook de nominatie voor beste make-up (Evalotte Oosterop). Daarnaast ging de serie ‘Moresnet’ met drie Ensors naar huis: beste fictie-serie, beste regie fictie-serie (Frank Van Passel) en beste montage (Thomas Pooters, Nico Poedts, Stijn Deconinck, Koen Timmerman, Pieter Smet).