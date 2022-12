Lumière Brugge wint de Europa Cinemas Award 2022 als ‘Ondernemer van het jaar’

Lumière Brugge heeft de Europa Cinemas Award 2022 voor ‘Ondernemer van het jaar’ gewonnen. De prijs werd het voorbije weekend overhandigd tijdens de 22ste Europa Cinemas Network Conferentie in Cinéma Le Balzac in Parijs.

In 1996 gingen Alexander Vandeputte en Jan De Clercq van start met de stadsbioscoop Lumière in de Sint-Jakobsstraat in Brugge. Met een geleende 35mm-filmprojector in een gehuurde theaterzaal vertoonden ze de film ‘Secrets and Lies’ van Mike Leigh. Het werd de start van een mooi verhaal. De activiteiten werden vervolgens uitgebreid met filmfinanciering, productie en distributie. Ondertussen telt Lumière vier stadsbioscopen: Brugge, Mechelen, Antwerpen en Cinema Cartoon’s.

Nieuw model

“Europa Cinemas waardeert en bekroont nu het bedrijf voor haar continue zoektocht naar nieuwe modellen in het brengen van mooie Europese en Vlaamse cinema naar een zo breed mogelijk publiek”, legt Benny Salaets, CEO van Lumière, uit. “Een fikse schouderklop die ons als culturele ondernemers weer een bom energie geeft.”

Elk jaar onderscheiden de Europa Cinemas Awards de beste bioscopen van het netwerk in de categorieën Programmering, Ondernemer en Jonge Publiekswerking.

1217 bioscopen, in 42 landen

Europa Cinemas werd in 1992 opgericht met steun van de Europese Commissie (Creatief Europa/MEDIA-programma) en het Franse CNC (Centre national du cinéma et de l’image animée). Het kwam er op initiatief van een groep van dertig bioscoopuitbaters en is in 30 jaar tijd uitgegroeid tot een netwerk van bijna 1.217 bioscopen en 3.059 zalen in 42 landen.

De belangrijkste doelstellingen zijn het verlenen van operationele en financiële steun aan bioscopen die zich ertoe verbinden een aanzienlijk deel van hun vertoningen aan niet-nationale Europese films te geven en activiteiten voor een jong publiek op te zetten.