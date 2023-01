Lukas Dhont heeft Oscar-nominatie beet met West-Vlaams scenario

Het is gelukt! Regisseur Lukas Dhont haalde een officiële Oscar-nominatie binnen voor zijn film ‘Close’. Met dank ook aan Blankenbergenaar Angelo Tijssens, die meeschreef aan het scenario.

Het was nagelbijten voor Lukas Dhont en zijn entourage. Al maanden keken ze uit naar dit moment: de bekendmaking van de Oscarnominaties. De torenhoge verwachtingen zijn daarbij ingelost.

Het avontuur van ‘Close’ begon vorige zomer al, toen die in première ging op het Filmfestival van Cannes. Een paar jaar eerder gooide Dhont daar al hoge ogen met ‘Girl’, waar hij de Caméra d’Or won, de Prix FIPRESCI en de Queer Palm. Met ‘Close’ won hij de Grand Prix, de tweede beste prijs op het Filmfestival. De nominatie voor de Gouden Palm kon hij niet verzilveren, maar hij had wel meteen de aandacht van filmcritici. In de VS bestempelden ze het zelfs als ‘Oscarmateriaal’, wat Lukas en zijn entourage deed dromen. In september werd de film dan de Belgische inzending voor de Oscars. Begin december werd nog een stap in de goede richting gezet door de award van beste internationale film door de National Board of Review, wat altijd een goeie graadmeter is voor de Oscars.

Achtste nominatie

Eind december kwam de droom nog wat dichterbij toen bleek dat ‘Close’ in de ruime selectie zat van vijftien films die kans maken op de Oscar voor Beste Internationale Film. Nu blijkt de film dus bij de laatste vijf te zitten. Begin dit jaar greep ‘Close’ nog naast een Golden Globe, maar dat kan de pret niet drukken.

Het is al de achtste Belgische Oscar-nominatie voor Beste Internationale Film. Na Paix sur les champs (1971) en Le Maître de musique (1989) waren er nog nominaties voor Daens, Farinelli, Iedereen Beroemd !, Rundskop en The Broken Circle Breakdown. Geen van hen kon een nominatie verzilveren.

Angelo Tijssens uit Blankenberge schreef mee aan het scenario. © AFP

Dhont schreef het scenario samen met Angelo Tijssens, die roots heeft in Blankenberge. De twee sloegen ook al de handen in elkaar voor ‘Girl’. In september praatte Tijssens nog uitgebreid met KW Weekend, waarbij hij het ook had over zijn goed onthaalde roman. Voor zijn volgende project zoekt hij het in onze provincie, waarbij hij zich liet inspireren door het verhaal van Lernout & Hauspie. Dat vertelde regisseur Anke Blondé onlangs aan De Krant van West-Vlaanderen naar aanleiding van de opnames van de fictieserie ‘Juliet’ in De Haan.

De concurrentie voor Lukas en Angelo is evenwel niet min. ‘All Quiet on the Western Front’ (Duitsland) is één van de topfavorieten, en ook ‘Argentina, 1985’ (Argentinië), ‘EO’ (Polen) en ‘The Quiet Girl’ (Ierland) staan hoog aangeschreven.

Het staat er zwart op wit: Close heeft een Oscar-nominatie beet. © YouTube

Of het Dhont lukt, zien we in de nacht van zondag 12 op maandag 13 maart tijdens de 95ste Oscaruitreiking.