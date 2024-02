Louis Talpe heeft rol in Nederlands gijzeldrama

Netflix giet een gijzeling in de Apple Store in Amsterdam in februari 2022 in een langspeelfilm. De hoofdrol is weggelegd voor Louis Talpe.

In de Apple Store in Amsterdam gijzelde een jongeman in februari 2022 urenlang een klant, terwijl anderen zich verschansten. De gijzelaar eiste finaal 200 miljoen euro aan cryptovaluta. De dader werd uiteindelijk aangereden door de politie en overleed later aan zijn verwondingen.

De film vertelt het verhaal uit het standpunt van de dader, de gijzelaars en de hulpdiensten.

In de hoofdrol zien we Louis Talpe, aan de zijde van de bekende Nederlandse actrice Loes Haverkort. De regie ligt in handen van Bobby Boermans, die onder meer enkele afleveringen regisseerde van Mocro Maffia. Wanneer de film precies verschijnt, is nog niet bekend.