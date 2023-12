Kunstencentrum Buda haalt nieuw record van 70.000 bezoekers in 2023

Bij het afronden van het werkingsjaar 2023 rondde BUDA de kaap van 70.000 filmbezoekers. Leen Dubois en Thomas Derdeyn werden verrast met een geschenk. “Als we klaar willen zijn voor de toekomst moeten we samen met het stadsbestuur inzetten op de renovatie van Budascoop en Budatoren”, zegt directeur Kristof Jonckheere.

De stijgende bezoekcijfers voor de filmwerking van kunstencentrum BUDA blijven zich doorzetten, wat van 2023 met 70.000 bezoekers het vijfde recordjaar op rij maakt. In 2022 pikten 54.193 een film mee bij BUDA, in 2023 stijgt dat aantal met 29%. Op tien jaar tijd is het bezoekersaantal zelfs meer dan verdubbeld met 31.490 bezoekers in 2013.

BUDA wijt de goede cijfers aan een combinatie van sterke programmering, een doorgezette en inclusieve publiekswerking en een innovatief prijzenbeleid. BUDA is naast de grootste werkplek voor podiumkunstenaars in Vlaanderen organisator van onder andere Almost Summer en NEXT-festival. Met zo’n 45 filmvertoningen per week bereikt BUDA een steeds diverser publiek.

“2023 bleek een bijzonder goed jaar voor de Belgische film en de internationale toppers. Elke dag kan je in onze drie zalen terecht voor zowel nieuwe kwaliteitsfilms als klassiekers, maar ook kinderfilms en speciale reeksen,” duidt Lieve Vankeirsbulck, filmprogrammator van BUDA.

“We blijven ook inzetten op het verdiepen van het aanbod door bijzondere filmvertoningen met Classics Restored, Cult Classics Restored en de Spaanstalige filmweek cineMás voor een eerder gespecialiseerd filmpubliek. Ook kinderfilms blijven een publiekstrekker met CineMAATjes, het familiefilmfestival Winterwonderland en het Spinrag festival en het Scholenfestival.

In het hart sluiten

“We zijn bijzonder blij dat steeds meer mensen Budascoop in hun hart sluiten,” zegt directeur Kristof Jonckheere. “Dat heeft zonder twijfel ook te maken met de voortdurende inspanningen om zo veel mogelijk drempels te verlagen en zo de toegang tot onze werking mogelijk te maken voor een zo breed mogelijke groep: met CUBO kunnen mensen voor 20 euro zoveel ze willen naar filmvertoningen en podiumvoorstellingen van BUDA en Schouwburg, er is via UiTPAS een kansentarief voor mensen die het financieel moeilijk hebben.”

“Sinds deze zomer is onze filmwerking dankzij nieuwe technologie ook geschikt voor slechthorenden én we experimenteren momenteel met filmworkshops voor kinderen met autismespectrumstoornissen. In de loop van volgend jaar willen we daarom ook regelmatig ‘prikkelarme vertoningen’ opzetten.”

Komt er snel een renovatie?

“Maar als we radicaal inclusief willen zijn en klaar voor de toekomst, dan moeten we samen met het stadsbestuur van de renovatie van Budascoop en Budatoren een prioriteit maken. Als we één wens mogen doen voor 2024, dan is het dat onze lokale bestuurders definitief knopen doorhakken en deze renovatie opstarten. Zo kunnen we de bijzondere ervaringen die BUDA én andere Kortrijkse organisaties met dans, theater, lezingen of film in Budascoop creëren, met velen delen. Want als we kijken hoeveel mensen in totaal jaarlijks naar Budascoop komen –naast film bijvoorbeeld ook voor voorstellingen van BUDA, Schouwburg, Passerelle, Bataljong, PERPLX en anderen- dan gaan we al snel richting 100.000 bezoekers. Mooi, toch?”, besluit Kristof Jonckheere.

Nietsvermoedend kochten Leen Dubois en Thomas Derdeyn een ticket voor Perfect Days toen er plots confettibommen knalden en champagne werd ontkurkt. Leen en Thomas reageerden verrast: “Wij komen al sinds jaar en dag naar de Budascoop omwille van het gezellige karakter en de goede programmatie. Een van de eerste films die we hier zagen was Antichrist van Lars von Trier in 2009 en sindsdien zijn we blijven terugkomen.”