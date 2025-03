“Kortrijk heeft een heel filmvriendelijk imago”: De vraag naar Kortrijkse filmlocaties groeit

Met Regrets of Time doet onze stad binnenkort opnieuw dienst als filmlocatie. Eerder nam de Gentse regisseur Julien Hayet-Kerknawi hier ook de oorlogsfilm The Last Front op en vonden de cast en crew van televisieseries zoals De Rodenburgs en Bevergem hun weg naar het veelzijdige decor van Kortrijk.

De interesse in Kortrijk als filmlocatie zit in een stroomversnelling. 22 iconische locaties pronken inmiddels op de website van Screen Flanders, het overkoepelende filmloket dat Vlaanderen als audiovisuele regio internationaal op de kaart zet. Met historische plaatsen zoals de middeleeuwse crypte en het Begijnhof, industriële settings zoals V-tex en Bolwerk, en de moderne architectuur van onder meer The Penta en The Circle, is Kortrijk is een aantrekkelijke bestemming voor productiebedrijven, ongeacht het genre. Stad en deelgemeenten hebben inmiddels hun potentieel als filmlocatie bewezen, met steeds meer aanvragen als gevolg, ook uit het buitenland. Smaakt dit naar meer? We gaan in gesprek met Tom Bossuyt, de kracht achter het filmloket van Kortrijk, en burgemeester Ruth Vandenberghe, bevoegd voor stadsmarketing.

Kortrijk als filmlocatie, waarom is dat voor ons een meerwaarde?

Ruth: “Het is een bewuste keuze om meer in te zetten op het aantrekken van film- en televisieploegen. De stad is mooi veranderd en beeld is het ideale medium om dat naar buiten te brengen. Op die manier kunnen we een erg breed publiek bereiken op een goedkope manier.”

“Onze diensten leveren service en dat wordt duidelijk geapprecieerd door de filmploegen”

Tom: “Denk maar aan films zoals In Bruges of Paddington. Nog altijd zoeken toeristen die filmlocaties op. Het is gigantisch wat film kan teweegbrengen, hoe groot of hoe klein die ook is. Dat is onbetaalbare marketing voor een stad.”

Ruth: “Kortrijkzanen zijn trots wanneer ze hun stad op televisie zien verschijnen, en burgers zijn ambassadeurs. Daarnaast biedt het directe voordelen voor de lokale economie, denk maar aan hotels en de horecasector.”

Wat doet Kortrijk om filmproducties aan te trekken en te ondersteunen?

Tom: “Na verschillende series en dan de eerste echte film met The Last Front, merkte het VAF (Vlaams Audiovisueel Fonds) ons op. Ze zijn naar hier gekomen om onze stad beter te leren kennen en zijn enthousiast vertrokken. Zo zijn heel wat Kortrijkse filmlocaties in de lijst van Screen Flanders opgenomen. Die gaan op internationale beurzen Vlaanderen, en dus ook Kortrijk, als potentiële filmlocatie in de markt zetten. En dat werpt zijn vruchten af. Onlangs werd de Nederlandse serie Elixir opgenomen in Barco en The Penta. De reeks komt binnenkort op tv en werd ook verkocht in Scandinavië en Duitsland. Zo komen we op de radar van andere, internationale productiehuizen.”

Na verschillende series en dan de eerste echte film met The Last Front, merkte het VAF (Vlaams Audiovisueel Fonds) Kortrijk op. © Bart Eycken

Ruth: “Kortrijk heeft een heel filmvriendelijk imago. In tegenstelling tot grotere steden ondersteunen we producenten op heel wat vlakken en we proberen hen een stuk te ontzorgen. We helpen ze om overnachtingen te vinden, parking te zoeken, bij de inname van openbaar domein, brengen hen in contact met de juiste mensen. Onze diensten leveren service en dat wordt duidelijk geapprecieerd door de filmploegen. Het budget voor films en series ligt steeds lager en Kortrijk probeert daar zo goed mogelijk op in te spelen.”

Tom: “Tijdens de opnames van Het verhaal van Vlaanderen zei Tom Waes: ‘Als alle gasten zoals jullie waren, zou het leven een stuk makkelijker zijn.’ Niet toevallig merkten meer productiehuizen ons daarna op. Het is een kleine wereld.”

Wat zijn de grootste uitdagingen als filmlocatie?

Ruth: “De geheimhouding (lacht). Het grote publiek mag soms nog niet weten van een opname in onze stad. Zo is er onlangs een opname geweest voor een programma die nog moet uitgezonden worden. Mensen zijn nieuwsgierig en ook wij willen daar als stad graag mee uitpakken, maar dat kan niet. Daarnaast moeten we rekenen op de discretie van hotels als zij acteurs van een bepaald niveau ontvangen.”

© Bart Eycken

Tom: “Inderdaad. Ik mag jammer genoeg nog niets verklappen, maar we zitten in de laatste fase van heel belangrijke gesprekken met een film die dit jaar nog zou gedraaid worden. Als we die film binnenhalen, dan mogen we aan de set een massa volk verwachten.”

Ruth: “Vanzelfsprekend vormt logistiek ook een grote uitdaging. Denk maar aan het Begijnhof als set voor The Last Front. Twee dagen werd een prominente attractie van Kortrijk afgesloten en konden bewoners moeilijk hun huis in en uit.”

Hoe zien jullie de rol van Kortrijk in de filmindustrie evolueren?

Ruth: “Het ziet er zeer veelbelovend uit. We krijgen steeds meer troeven bij, denk maar aan het compleet vernieuwd Historisch Hart of het nieuwe museum Abby. De vraag naar Kortrijkse filmlocaties zal in de toekomst zeker blijven groeien. De bal is aan het rollen. Volhouden nu en zorgen dat de stad aantrekkelijk blijft. Het gaat trouwens niet alleen om filmlocaties voor films en series, maar ook heel wat reclamefilmpjes worden opgenomen in Kortrijk. Vorig jaar heeft Decathlon hun internationale spot voor hun basketproducten opgenomen in de skatebowl. Die is enorm bekeken geweest.”