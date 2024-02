Kortrijk decor voor nieuwe oorlogsfilm The Last Front: “Locaties hier waren een droom als filmmaker”

Na de wereldpremière op 1 februari in Gent was maandag 5 februari de Budascoop in Kortrijk aan de beurt voor de avant-première van de oorlogsfilm ‘The Last Front’ van Julien Hayet-Kerknawi. Kortrijk was één van de filmlocaties. “Dit was een droom voor een filmmaker. We komen toe en alles stond klaar”, zegt de jonge Gentse regisseur.

De opnames voor de internationale productie over de Eerste Wereldoorlog vonden plaats in Kortrijk, Lier, Kluisbergen en Damme. In de film herken je onder meer het Begijnhof, de middeleeuwse raadskelder, Bakkerij De Knock in Heule-Watermolen en de Tontekapel in de Priesterstraat in Kooigem.

Draaien in Begijnhof

“We zochten naar plekken met authenticiteit. Het Begijnhof heeft een bepaalde charme en daar speelt zich ook de openingsscene af. Dat was voor mij emotioneel belangrijk, je maakt een statement met keuzes en kadervoering. Mensen die de film bekijken gaan die locatie nooit vergeten. Ik had het nog nooit gezien. Het Begijnhof was draaiklaar, in Amerika had je een studio moeten bouwen. In ons klein Belgenland heb je authenticiteit die je nergens anders vindt”, vertelt Julien. “De kijker wordt getransporteerd naar een plek die niet meer bestaat, maar wel herkenbaar aanvoelt. Het scherm is een canvas naar een andere wereld.”

“Bij het maken van een film twijfel je altijd, maar als instituties zoals Stad Kortrijk erin geloven, dan geloof je ook in jezelf” – Julien Hayet-Kerknawi

Onder de aanwezigen waren producer Virginie Hayet, executive producer Brecht Arnaert, acteurs James Downie en Leander Vyvey, een deel van het stadsbestuur en medewerkers. De regisseur uitte na de film zijn dank aan de stad. “Kortrijk was zeer behulpzaam en een groot plezier om er te draaien. Logistiek vraagt een historische oorlogsfilm veel, straten moeten gepatineerd worden, mensen moeten gewaarschuwd worden voor schoten, verschillende camions moeten tot in het centrum geraken. We waren veeleisend, in geen enkele andere stad hebben we zoveel gevraagd, maar het moment dat we toekwamen, was alles al geregeld. Bij het maken van een film twijfel je altijd, maar als instituties zoals Stad Kortrijk erin geloven, dan geloof je ook in jezelf. En dat is zeer ontroerend”, besluit Julien Hayet-Kerknawi.