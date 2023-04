Knokke-Heist krijgt deze zomer een pop-up cinema ‘Lumière aan zee’: blockbusters, Belgische toppers en films voor het hele gezin

Knokke-Heist sluit weer aan bij zijn roemrijke traditie van celebrities op én naast het grote witte scherm. Lumière Groep start deze zomer in Cultuurcentrum Scharpoord onder de naam ‘Lumière aan zee’ een volwaardige pop-upcinema.

Van 4 juli tot en met 27 augustus kunnen inwoners en bezoekers van Knokke-Heist en omgeving er elke week, van dinsdag tot en met zondag terecht voor drie filmvoorstellingen per dag (14.30, 17.30 en 20.30 uur). Het filmprogramma wordt afgestemd op een breed publiek met een zorgvuldige selectie van de zomerse blockbusters, Belgische toppers, familiefilms en festivalparels van Cannes. De blockbusters ‘Barbie’ en ‘Mission Impossible, Dead Reckoning Part One’ werden al aangekondigd, alsook de nieuwe film van Wes Anderson, ‘Asteroid City’ en ‘Oppenheimer’ van Christopher Nolan.

Vakantiegevoel aan zee

‘Lumière aan zee’ in Cultuurcentrum Scharpoord is klaar voor een fijne filmervaring met zijn 426 zitjes, hedendaagse geluidsinstallatie en hypermodern ventilatiesysteem, vlakbij het centrum van Knokke-Heist en de zeedijk. Het initiatief is een tijdelijke, maar volwaardige uitbreiding van de vier bestaande Lumière bioscopen in Brugge, Mechelen en Antwerpen, met een programmering aangepast aan het brede publiek en het vakantiegevoel aan zee.

“Wij gingen graag in op de uitnodiging van gemeente Knokke-Heist om het cultuurcentrum in de zomermaanden om te vormen tot een pop-upcinema. Zo kunnen wij ons publiek op vakantie volgen, een extra ontspanningsaanbod aan de kust creëren en nieuwe bezoekers met Lumière laten kennismaken”, zegt Benny Salaets, CEO van Lumière.

Astrid Mestdach, schepen van cultuur Knokke-Heist, vult aan: “’Knokke-Heist, beleving op haar best’, dat is de nieuwe slogan van de gemeente; en daar hoort film zeker bij. Toegankelijke ontspanning en cultuur, mooie en spannende verhalen beleven, voor inwoner en bezoeker, vlakbij het strand en het bruisende centrum. We zijn verheugd in Lumière de juiste partner gevonden te hebben om ons aanbod uit te breiden en er samen een nóg mooiere zomer van te maken.” (MM)