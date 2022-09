Kinepolis Kortrijk viert 25e verjaardag

Dag op dag bestaat Kinepolis Kortrijk 25 jaar. De geschiedenis leert ons dat het begon in 1968 in Harelbeke met Albert Bert en Cinema Majestic aan de Gentsetraat. Albert Bert zou de grondlegger van Kinepolis Group worden, die momenteel wereldwijd 114 bioscopen in portefeuille heeft en ruim 4.000 medewerkers telt.

Net als zijn grootvader en vader had Albert Bert iets met cinema. De familie zorgde continu voor vernieuwing in de sector, en deed dat al tijdens het interbellum in Harelbeke. Albert Bert zorgde voor de grote sprong voorwaarts met de bouw van een eerste duplexbioscoop, als opvolger van de historische buurtbioscoop Majestic.

Albert had in 1968 de cinema overgenomen van zijn vader, maar wilde meer. Hij liet in 1970 de zaal en het gebouw omtoveren tot een duplex-cinema, met twee zalen dus. Het was de eerste duplex in de België. Met zijn schoonzus Rose-Marie Claeys-Vereecke, de zus van zijn vrouw Marie-Jeanne Vereecke, bouwde Albert Bert de buurtcinema uit.

En er zou meer volgen. Zij hadden een groot plan om een cinemazaal in Kortrijk te bouwen. Het werd de Pentascoop die opende op 13 maart 1975: in België het eerste cinemacomplex met vijf zalen. Het werd een succes en zou een mijlpaal in de geschiedenis van de stad worden. In Hasselt had Albert Bert, na de duplex in Harelbeke, toen al een tweede maal de grenzen verlegd met de bouw van een Trioscoop met drie zalen.

In 1981 bouwde de groep rond Albert Bert de Gentse Decascoop met tien zalen. In dat jaar stichtte hij ook Decatron, een onderneming gericht op het ontwikkelen en bouwen van bioscopen. Beide families, Claeys-Vereecke en Bert-Vereecke hadden plannen om hun bioscoopactiviteiten totaal te vernieuwen met de multiplex en megaplex.

In 1988 lanceerde Albert Bert, samen met zijn schoonzus Rose Claeys-Vereecke, Kinepolis Brussel. Met maar liefst 25 zalen was dit ‘s werelds allereerste megaplex.

Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector

In 1997 fuseerden de families Bert en Claeys tot één concern: Kinepolis Group, dat een schat aan bioscoopervaring wist te bundelen in een sterke onderneming met een gemeenschappelijke visie: de traditionele bioscoopervaring verruimen tot een bredere wereld van film en entertainment in een aangenaam decor en omgeving.

Voortgedreven door de continue drang tot innovatie opende Kinepolis Kortrijk op 12 september 1997 het nieuw bioscoopcomplex Kinepolis op Hoog-Kortrijk, net naast de toenmalige Kortrijkse Hallen. Het complex had tien zalen, goed voor 2.511 zetels. En werd een daverend succes. “Het bood het publiek maximale flexibiliteit in de keuze wanneer, waar en hoe van dit aanbod te genieten. Kinepolis wil haar klanten de ultieme filmbeleving bezorgen en combineert daartoe een artistiek bioscoopinfrastructuur met een aanbod op maat van verschillende doelgroepen. Kinepolis staat voor een innovatief bioscoopconcept dat als baanbrekend geldt binnen de sector”, vertelt Alain Himpe, Theatre Manager Kinepolis Kortrijk.

Kinepolis Group is sinds 1998 beursgenoteerd. “Met de beursgang en de internationale expansie vanaf de tweede helft van de jaren negentig, werd Kinepolis Group een toonaangevende Europese bioscoopexploitant, gedreven door dezelfde drang naar innovatie en klantgerichtheid die de oprichters al in het prille begin eind de jaren 60 aan de dag legden”, gaat Alain Himpe verder.

Op technologisch vlak leidde dit tot de digitalisering van het bioscoopmedium en de ontwikkeling van 3D-cinema. Inhoudelijk werd het aanbod op een alternatieve manier aangevuld, met naast de klassieke langspeelfilms ook sportieve, culturele en sociale evenementen. Nog in 1997 werd Albert Bert door het weekblad Trends verkozen tot Manager van het Jaar.

De wegen scheiden

Nadat de twee familiegroepen in 1997 hadden gekozen voor een fusie van hun respectieve bioscoopbelangen in de nv Kinepolis, legde dit de basis voor de beursgang van de groep. De twee stichters Albert Bert en Rose Claes gaven toen de operationele fakkel door aan familieleden. Albert Bert aan zoon Joost Bert, Rose Claeys aan schoonzoon Florent Gijbels. De familie Claeys, aangevoerd door Rose Claeys en Florent Gijbels verkocht in 2006 haar aandelen in de bioscoopketen. De families Bert oefenden hun voorkeurrecht uit en verhoogden hun belang. Een deel van de resterende aandelen wed herplaatst in de markt door het beurshuis Petercam. Het belang van de familie Claeys daalde door de operatie van 25 procent naar 1,92 procent. De familie Claeys plaats het pakket aandelen via een buitenbeurstransactie aan een gemiddelde prijs van 35,5 euro per aandeel. De familie Bert had nu een belang van 38,9 procent in de groep.

41 miljoen bezoekers per jaar

Het scheidingsproject tussen de twee familietakken had volgens waarnemers te maken met een verschil in betrokkenheid tussen de twee families. Kinepolis werd opgericht door Albert Bert, de vader van Joost Bert, die zijn schoonzus Rose Claeys mee in de bioscoopexpansie betrok. Even werkten ze samen, later elk vanuit hun thuisbasis maar met enkele punctuele gezamenlijke projecten.

De tak Bert was volgens waarnemers meer gedreven met de Kinepolisgroep bezig dan de tak Claeys. Rose Claeys van haar kant was al geruime tijd niet langer operationeel bezig. Andere leden van de familie Claeys waren op relatief bescheiden echelons actief in de groep. Florent Gijbels was als co-ceo de hoogste man, maar had niet de gedrevenheid van Joost Bert. Hugo Vandamme, toen voorzitter van de raad van bestuur van Kinepolis, heeft in het verleden al herhaaldelijk arbiter moeten spelen. Volgens sommigen niet altijd tot zijn grote tevredenheid. Beide families werkten toen een scheidingsplan uit. Op strategisch vlak bleek bovendien de laatste jaren dat de Europese expansie van Kinepolis niet van een leien dakje verliep. In 2007 werd de bioscoop grondig gerestyled.

In Europa telt Kinepolis Group NV 58 bioscopen, verspreid over België, Nederland, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Zwitserland en Polen. Sinds de overname van de Canadese bioscoopgroep Landmark Cinemas en de Amerikaanse bioscoopgroep MJR, telt Kinepolis ook veertig bioscoopcomplexen in Canada en tien in de VS.

In totaal heeft Kinepolis Group vandaag 114 bioscopen in z’n portefeuille en ruim 4.000 medewerkers die samen ruim 41 miljoen bezoekers per jaar ontvangen. Naast haar bioscoopactiviteit is de Groep ook actief in filmdistributie, eventorganisatie, schermreclame en vastgoedbeheer. Joost Bert is voorzitter van de raad van bestuur van Kinepolis. Voordien was hij CEO. Hij volgt nog alles wat er in filmland gebeurt op de voet. In 2019 werd de groep uitgeroepen tot onderneming van het jaar. Op 21 mei 2002 overleed Albert Bert op 74-jarige leeftijd. Zijn kinderen Joost en Koen zetten met de Kinepolis Group de mooie erfenis van hun vader nog altijd verder.