Kinepolis in Oostende gooit de deuren opnieuw open na een week sluiting: “Meteen gereserveerd na het nieuws van de heropening”

Bioscoopketen Kinepolis gooide op nieuwjaarsdag de deuren wagenwijd open voor het publiek nadat de Raad van state dinsdag de sluiting van de cultuursector had geschorst. Hoewel de bioscopen daar in principe niet onder het arrest van de Raad van State, maar mogen toch open. In Oostende profiteerden heel wat gezinnen ervan om een cinemabezoek in te plannen.

Drie weken lang kerstvakantie, maar een bioscoopbezoek zat er bijna niet in. Vlak voor Kerstmis besliste het Overlegcomité om de hele cultuursector op slot te gooien. Concertzalen, theaters en bioscopen moesten op 26 december sluiten en dat minstens al tot 28 januari. Dat veroorzaakte een golf van woede bij iedereen die de cultuursector genegen is. De beslissing van het Overlegcomité kwam er om een eventuele vijfde golf van besmettingen met de omikronvariant te beperken. De sector vocht echter terug en kreeg gelijk bij de Raad van State. De beslissing van het Overlegcomité is volgens het rechtscollege van de Raad van state immers ‘disproportioneel’ en ‘steunt niet op adequate motieven’. Het Overlegcomité draaide de beslissing terug en nam ook de bioscopen daarbij op, die in principe niet tot het arrest van de Raad van State behoren.

Kinepolis profiteerde van de beslissing en gooide op 1 januari na een week sluiting opnieuw de deuren open voor het grote publiek. Wij gingen in Oostende een kijkje nemen en liepen er Oostendenaars Wayne Orban (33), Marta Koczkodaj (31) en hun kinderen Tyler (6) en Haley (4) en Sefriano Demaerel (35) en zoontje Mathis (5) tegen het lijf. “Wij zijn blij”, klinkt het. “Van zodra we wisten dat de cinema terug de deuren zou openen hebben we beslist om een cinemabezoek in te plannen. Hoe belachelijk is het om de cinema, waar de kans op besmetting klein is, te sluiten tijdens de kerstvakantie. Onze kinderen hebben al zo weinig om handen de laatste twee jaar. De beslissing om de cultuursector terug te openen is niet meer dan terecht.”

Ook Anna Victoria (18) en Wine Dierick (16) uit Brugge zijn blij dat ze toch naar de bioscoop kunnen. “We waren eigenlijk gewoon aan het wandelen in Oostende en kwamen zo op het idee om naar de bioscoop te gaan”, zegt Anna Victoria. “De beslissing om de bioscopen te sluiten vond ik sowieso al niet terecht. Kijk eens rond je. De zaal is zo goed als leeg. Spreiding is hier wel degelijk mogelijk. Ik denk dat je hier veel veiliger zit dan tijdens een restaurantbezoek, zonder die sector te willen viseren. Het is maar goed ook dat de Raad van State deze beslissing nam.”

Oona Lahaye (8) wou kost wat kost ‘Nachtwacht 3: De Dag van de Bloedmaan’ zien. Papa Steffen Lahaye (42) en mama Els Rutten (43) volgden hun dochter graag. “Ach, wij zijn blij dat we een bioscoopbezoek met onze dochter tijdens de kerstvakantie kunnen inplannen”, zegt papa. “De kinderen hebben het de laatste twee jaar echt niet gemakkelijk gehad. Het is zoeken naar een tijdverdrijf en dan is een bioscoopbezoek ideaal. Als ouder probeer je de vakantie voor je kinderen zo aangenaam mogelijk te maken, maar het wordt ons niet gemakkelijk gemaakt. Toen we wisten dat de bioscopen terug mochten openen, hebben we meteen gereserveerd.”