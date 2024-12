Kinderkrak Cilou David uit Roeselare wint met ‘Holy Rosita’ prijs voor Beste Film op Torino Film Festival

Op het Torino Film Festival, een vermaard filmfestival, won Holy Rosita de prijs voor beste film. Een van de hoofdrollen wordt gespeeld door Cilou David uit Rumbeke, afgelopen jaar nog onze Kinderkrak.

‘Holy Rosita’, het langspeeldebuut van de Belgische regisseur Wannes Destoop, is zaterdag in de prijzen gevallen op het Torino Film Festival of het Internationaal Filmfestival van Turijn. De titel, met Daphne Agten in de hoofdrol, won niets minder dan de prijs voor Beste Film op de 42e editie van het evenement. Dat maakt het filmfestival op X bekend.

‘Holy Rosita’ ging in januari in wereldpremière op het filmfestival van Oostende. In Turijn beleeft de film een internationale première. ‘Holy Rosita’ is het langspeeldebuut van Destoop, die eerder de televisiereeks ‘Albatros’ en kortfilms zoals ‘Badpakje 46’ maakte. Die laatste leverde hem in 2011 de Juryprijs op het Filmfestival van Cannes op.

Kinderwens

De film vertelt het verhaal van Rosita (Daphne Agten), een goedlachse vrouw met een grote kinderwens. Dat ze kinderen wil, vindt haar omgeving onverantwoord, omdat ze niet goed voor zichzelf kan zorgen. Als ze toch zwanger wordt, besluit ze het nieuws voor zichzelf te houden.

De Rumbeekse Cilou David speelde een van de hoofdrollen in de film Holy Rosita, het langspeeldebuut van regisseur Wannes Destoop. De film verscheen midden februari in de cinema. “De film was 12+, dus mijn vriendinnen hebben het niet kunnen zien. Dat vonden ze wel jammer en ik ook uiteraard. Van mijn juffen kreeg ik dan weer te horen dat ik het goed deed. Ze vonden het wel wat raar om te zien hoe anders mijn haar was tijdens de film in vergelijking met wat ze gewoon zijn”, vertelde Cilou ons toen ze Kinderkrak werd.

“Ook heel wat familie en vrienden zijn gaan kijken”, pikt papa Thijs in. “De meeste mensen zeiden ook: ‘ik weet niet of ze veel heeft moeten acteren, want ze was precies wel zichzelf’. Acteren moest ze uiteraard wel doen, maar de rol sloot perfect aan bij haar persoonlijkheid. De meeste mensen zeiden dan ook dat het echt op haar lijf geschreven was en ze waren ook verrast over haar prominente rol. In de film had Cilou ook vooral een luchtige rol en dat konden velen wel appreciëren, hoorden we achteraf. Het is uiteindelijk ook een vrij beladen verhaal.”