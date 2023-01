Kinderen baas tijdens familiedag van Filmfestival Oostende

Zondag waren kinderen heer en meester op Filmfestival Oostende. De Kinepolis Oostende werd omgetoverd tot een feestelijk kinderparadijs waar de (aller)kleinste filmliefhebbers rijkelijk mochten smullen van zowel het heerlijke ontbijtbuffet als de leukste kinderfilms.

Een koude winterdag was het ideale moment om met de hele familie af te zakken naar de Familiedag op FFO in Kinepolis Oostende. Kinderen en hun familie mochten als eerste naar de nieuwe afleveringen van hun favoriete programma’s kijken. Het programma in de voormiddag werd volledig ingericht voor allerkleinsten. Van de schattige animatiereeks ‘Interstellar Ella’ tot ‘Meneer Papier’, een film die kinderen laat filosoferen.

Feelgoodfilm

Het namiddagprogramma bestond uit de vertoning van de nieuwe familiefilm ‘Mini-Zlatan & oom Bestie’. Deze aanstekelijke feelgoodfilm kijkt met een begripvolle blik naar gevoelens van jaloezie en onzekerheid, emoties die herkenbaar zijn voor zowel kinderen als volwassenen.

Naast het ruime aanbod aan films, konden kinderen hun fantasie kwijt met de leukste workshops en spelletjes. Van kleurplaten en boeken tot dolle spelletjes, er was voor ieder wat wils.