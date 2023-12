KIJK – Trailer voor film over wijk Hazegras gelost

De voorbije jaren trok kleinVerhaal met regisseur Nicolas Daenens naar de Oostendse wijken de Nieuwe Stad (Take Good Care Of My Baby, 2016) en de Vuurtorenwijk (Toetnoasteki, 2018) om er een film te draaien. Elke film vertelt een verhaal gebaseerd op echte gebeurtenissen uit de wijk. De ploeg acteurs bestaat uit buurtbewoners en alles wordt ter plaatse gedraaid door een professionele crew. Dit jaar draaiden kleinVerhaal en Nicolas Daenens de film “Hazegras”.

Het Hazegras is één van de oudste wijken van Oostende. De haven, het station, de kazerne, de vele cafés, de danszalen, de prostitutiebuurt en de hotels lagen aan de basis van de broeierige sfeer in deze wijk. De wijk maakte doorheen haar geschiedenis al vele veranderingen mee en groeit vandaag uit tot een exclusieve plek aan de haven van Oostende.

Een jaar lang kampeerde kleinVerhaal en de regisseur in de buurt om de bewoners en hun habitat te leren kennen. Gebaseerd op de talrijke verhalen die opdoken schreef Daenens een scenario voor een fictiefilm, een mozaïekvertelling over het reilen en zeilen in de wijk. Ondertussen leerden de bewoners tijdens filmateliers de knepen van het acteervak kennen. Naast een 100-tal figuranten belanden maar liefst 25 bewoners voor de camera voor de rol van hun leven.

Synopsis

In de Oostendse Hazegraswijk ligt de laatste prostitutiebuurt van de stad verscholen. Onder het neonlicht van de bordelen volgen we een aantal buurtbewoners die worstelen met hun kleine en grote problemen. De eenzaamheid bekruipt hen af en toe. Toch blijken ze meer met elkaar verbonden dan je op het eerste gezicht zou denken. ‘Hazegras’ is een authentiek portret van een wijk en zijn hartveroverende inwoners

Trailer en première

Naar aanleiding van de première lost kleinVerhaal de trailer van ‘Hazegras’. Deze vind je hier. De film gaat in première op het Filmfestival Oostende op 27 januari om 13.30u in aanwezigheid van de voltallige cast en filmcrew. Het Filmfestival en de stad Oostende stellen maar liefst 1.000 tickets ter beschikking om de voorstelling bij te wonen. Boek je gratis ticket via de website van FFO.