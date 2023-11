KIJK – The Last Front lost trailer met mooie beelden van het Begijnhof in Kortrijk

The Last Front, het pakkende speelfilmdebuut van Julien Hayet-Kerknawi, lanceerde woensdag de officiële trailer. Het oorlogsdrama vertelt het verhaal van Leonard, die een kleine, vreedzame gemeenschap inspireert om haar krachten te bundelen tegenover een onverbiddelijke vijand ten tijde van de Eerste Wereldoorlog. In deze nieuwe Belgische film zijn de hoofdrollen weggelegd voor Iain Glen, Sasha Luss en Koen De Bouw. The Last Front is vanaf 7 februari in de Belgische zalen te zien.

Bekijk hier alvast de trailer van de film, met mooie beelden van het Begijnhof in Kortrijk.