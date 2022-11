Joris uit Izegem componeert muziek voor De Zonen van Van As

Als Joris Hermy zegt ‘Daar zit muziek in’, dan weet de man waarover hij spreekt. Als componist verzorgt hij de soundtracks van tv-series en (kort)films. Nu heeft hij voor het eerst ook de score van een film voor zijn rekening genomen. Wie naar De Zonen van Van As – De Cross gaat kijken, hoort er zijn muziek. “Ik heb die film wellicht tachtig keer gezien”, lacht hij.

Vijf seizoenen lang kon je op VTM de belevenissen van de familie Van As volgen. Nu waagt de bekendste bouwfirma van het land zich in het wielermilieu, en dat kunnen we binnenkort in de bioscoop zien. Met, zoals dat hoort, heel wat lachsalvo’s, een traan, maar ook de nodige dosis spanning. En net daar was een belangrijke taak voor uitgeweken Bruggeling Joris Hermy weggelegd. Hij heeft in de Kortrijkstraat in Izegem een eigen opnamestudio, waar hij al zeven jaar in hoofdberoep soundtracks componeert.

Neveneffecten

“Ik groeide op met soundtracks van idolen als John Williams (onder meer Star Wars, Jaws, Indiana Jones, Jurassic Park, Harry Potter, red.) en Danny Elfman (onder meer films van Tim Burton, Men in Black, The Simpsons, Desperate Housewives, red.)”, vertelt Joris. “Door hun invloed ben ik muziekstudies en -workshops gaan volgen. Op een dag kreeg ik ook de kans om een arrangement voor een album te voorzien. Ik kreeg de smaak te pakken en begon ook muziek voor kortfilms te componeren. Via via mocht ik voor de Neveneffecten hun bekende consumentenprogramma Basta! van muziek voorzien. Later volgden kinderseries als Kattenoog en Kosmoo.”

“Mijn grootste klus tot nu toe was echter tien afleveringen van de VTM-reeks Gina en Chantal, met Nathalie Meskens in de hoofdrol. Daar leerde ik Tom De Cock kennen, de man die de tv-reeks van De Zonen van As heeft geregisseerd. Toen het concept van een film ontstond, contacteerde de producent mij op zijn aanraden met het aanbod om de soundtrack te schrijven. Een kans die ik met veel plezier gegrepen heb. Een film is grootser, ook op dramatisch vlak, en biedt meer mogelijkheden.”

“Het was ook fijn om hiervoor samen te werken met Sam Gooris”

Joris stond in nauw contact met de makers en beloofde enkele typische Van As-elementen te bewaren. “Maar ik kreeg ook de vrijheid om zelf dingen aan te brengen. Zo koos ik voor een western-stijl, omdat de personages zich soms gedragen alsof ze in zo’n film meespelen. Op die manier heb ik er toch een soort eerbetoon aan de bekende western-componist Ennio Morricone van gemaakt. Het was ook fijn om met zanger Sam Gooris in de studio te duiken. Hij zong het lied voor de eindgeneriek in.”

Acht weken voor 58 minuten

Joris maakte 58 minuten muziek voor de film, in acht weken. “Op die manier heb ik de film in stukken en beetjes wellicht tachtig keer gezien”, grapt hij. “Maar het fijnste en spannendste was natuurlijk om alles de eerste keer aan de acteurs te laten horen. Toen ook zij zich positief uitlieten, wist ik dat het goed zat. De truc is om de muziek de film mee te laten dragen, zonder te overheersen. Zolang je dat respecteert, komt het altijd goed.”